MiLoto: Sorteo 517 deja sin ganador el premio mayor, acumulado asciende a $250 millones

El sorteo de MiLoto del 10 de abril no tuvo ganador del premio mayor, acumulando $250 millones para el próximo sorteo. Miles de jugadores ganaron en categorías menores.

El sorteo número 517 de MiLoto, celebrado el viernes 10 de abril de 2026, no tuvo un ganador del premio mayor, lo que incrementa el acumulado para el próximo sorteo. La combinación ganadora, compuesta por los números 03, 05, 15, 23 y 27, no coincidió completamente con ningún boleto que lograra los cinco aciertos necesarios para obtener el premio principal.

Según la información proporcionada por el operador del juego, el premio mayor estaba fijado en $200 millones, pero al no haber ganadores en la categoría máxima, el monto se acumula y asciende a $250 millones, una cifra considerable que estará en juego en el próximo sorteo de este popular juego de la familia Baloto.<\/p>

Este incremento en el acumulado sin duda genera mayor expectación y motiva a los jugadores a participar en el próximo sorteo, buscando la fortuna de acertar la combinación ganadora y llevarse el premio acumulado. A pesar de la ausencia de un ganador del premio mayor, el sorteo dejó un considerable número de afortunados en categorías menores. Un total de 10.669 personas fueron premiadas, distribuyéndose una suma total de $88.810.800 entre los diferentes niveles de aciertos.<\/p>

En la categoría de cuatro aciertos, 36 participantes recibieron un premio individual cercano a $507.150, lo que suma un total de $18.257.400 distribuidos en esta categoría. Por otro lado, la categoría de tres aciertos recompensó a 1.034 ganadores, con un pago aproximado de $31.100 por boleto, lo que representa una suma total de $32.157.400 entregados en ese rango. La mayor concentración de premios se observó en la categoría de dos aciertos, donde 9.599 jugadores ganaron $4.000 cada uno, acumulando una bolsa total de $38.396.000.<\/p>

Contrariamente, la categoría de cinco aciertos, correspondiente al premio mayor, no registró ganadores en esta ocasión, dejando el acumulado para el siguiente sorteo y aumentando la emoción y la expectativa entre los participantes. MiLoto se ha establecido en Colombia como una opción de lotería accesible dentro de la oferta de juegos operados por Baloto. El juego consiste en seleccionar cinco números, y el premio mayor se otorga a quienes aciertan todos los números seleccionados en el sorteo.<\/p>

Su mecánica, junto con su precio asequible en comparación con otras loterías, ha contribuido a su creciente popularidad entre los apostadores del país. Los sorteos de MiLoto se llevan a cabo tres veces por semana, generalmente los lunes, miércoles y viernes, y los resultados oficiales se publican a través de los canales autorizados del operador, así como en puntos de venta y plataformas digitales. Con el acumulado ahora en $250 millones, se anticipa que el próximo sorteo generará aún mayor expectación entre los jugadores regulares y los nuevos participantes.<\/p>

Las autoridades del juego siempre recomiendan verificar minuciosamente los resultados en fuentes oficiales y revisar los tiquetes para confirmar si se obtuvo algún premio en las diferentes categorías. El próximo sorteo, programado para el lunes 13 de abril, determinará si alguien finalmente logra acertar la combinación completa y se adjudica el creciente acumulado de MiLoto. Mientras tanto, miles de jugadores continúan participando en cada sorteo, alimentando la esperanza de alcanzar el premio mayor.<\/p>





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