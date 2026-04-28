Mina Ilegal de Oro Operó Años Junto a Batallón del Ejército en Antioquia

Una investigación revela que una mina ilegal de oro funcionó durante cuatro años cerca de una base militar en Cáceres, Bajo Cauca, con conocimiento de las autoridades. La situación plantea serias preguntas sobre la supervisión y la posible complicidad de funcionarios.

Durante cuatro años, una operación minera ilegal de oro se desarrolló en las inmediaciones de un batallón del Ejército en Cáceres, Bajo Cauca. A pesar de que las autoridades militares reconocen tener conocimiento de estas extracciones desde hace casi cinco años, la inacción permitió que esta actividad criminal prosperara a escasos metros de la presencia militar.

La situación, revelada inicialmente por una investigación del New York Times, se ha venido presentando desde 2022, específicamente en las cercanías de las instalaciones del Cantón Militar del Batallón de Infantería No. 31 Rifles. Adyacente a este batallón se encuentra la finca La Mandinga, una extensa propiedad de 2.000 hectáreas que anteriormente perteneció a Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco o Javier Montañez, un exjefe paramilitar condenado en Estados Unidos desde 2011 a 33 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo.

Esta propiedad, tras ser afectada por medidas cautelares del Tribunal Superior de Bogotá en 2020, fue transferida al Fondo para la Reparación de las Víctimas, administrado por la Unidad para las Víctimas. Sin embargo, la limitada vigilancia permitió que, en lugar de beneficiarios del conflicto armado, la zona fuera ocupada por mineros ilegales a partir de 2022, quienes operaban bajo el control del Clan del Golfo, según las autoridades.

El Ejército Nacional estima que entre 2.000 y 2.500 mineros informales han invadido ilegalmente el área, explotando yacimientos mineros sin ningún tipo de autorización legal, lo que ha provocado un grave y potencialmente irreversible daño ambiental. Es importante destacar que incluso miembros de la Brigada 11 del Ejército han realizado intervenciones en estos predios como parte de sus operaciones contra la minería ilegal en Antioquia, destruyendo maquinaria y otros elementos utilizados en estas actividades criminales.

Estos operativos a menudo resultaron en enfrentamientos con los mineros ilegales y miembros del Clan del Golfo. No obstante, el Ejército ha expresado su frustración por la falta de apoyo del Gobierno Nacional para abordar el problema de raíz, señalando que estas tierras deberían ser destinadas a las víctimas del conflicto, pero que actualmente están en manos de mineros ilegales que deben entregar parte de sus ganancias al Clan del Golfo.

Desde el inicio de las actividades mineras ilegales, el Ejército informó a la Fiscalía y a la Procuraduría, pero la respuesta no fue la esperada. Ante esta situación, el Ministerio de Defensa ha desplegado una comisión investigadora, liderada por el Ministro Pedro Sánchez, para verificar la información revelada por el New York Times.

Sánchez ha declarado que no habrá tolerancia con ninguna forma de connivencia o falta de acción por parte de los militares responsables de combatir este delito, y que cualquier irregularidad será investigada y sancionada con todo el peso de la ley. La comisión buscará determinar si hubo omisiones por parte de los militares del batallón y establecer las responsabilidades correspondientes.

El Ejército inicialmente afirmó que los predios pertenecían a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pero esta entidad ha negado cualquier vínculo con la finca La Mandinga, aclarando que no fue entregada a la SAE por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), según consta en los registros de traspaso de 2014. La SAE ha reiterado que no tiene ninguna responsabilidad en la explotación ilegal que ha tenido lugar en la zona, ubicada en los límites con el municipio de Caucasia





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Minería Ilegal Ejército Nacional Clan Del Golfo Corrupción Antioquia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Escándalo: mina ilegal de oro del ‘Clan del Golfo’ funciona en base militar en AntioquiaEl New York Times reveló la noticia. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció y ordenó una investigación.

Read more »

Mina ilegal de oro operaba dentro de base militar en ColombiaInvestigación de The New York Times revela que una explotación minera ilegal de oro, conocida como La Mandinga, operaba dentro de una base del Ejército colombiano, con vínculos con el Clan del Golfo. A pesar de las negaciones iniciales, evidencia aérea y testimonios confirman la actividad y la financiación ilegal de grupos armados.

Read more »

Ministerio de Defensa investigará explotación ilegal de mina de oro dentro de base militar en AntioquiaEl caso de conoció mediante un reportaje publicado por el diario The New York Times.

Read more »

Mina Ilegal Penetró Base Militar en Antioquia: Investigación del New York Times Revela Grave SituaciónUna investigación del New York Times expone cómo una mina ilegal de oro operó dentro del Batallón Rifles en Cáceres, Antioquia, posiblemente vinculada al Clan del Golfo. Además, se reporta la muerte de una colombiana trans en Chipre y un video de Aida Victoria Merlano con un argentino.

Read more »

Ejército Nacional investiga presunta mina ilegal de oro cerca de batallón en AntioquiaEl Ejército Nacional respondió a denuncias sobre una mina ilegal de oro operando cerca del Batallón de Infantería No. 31 Rifles en Caucasia, Antioquia. Se investiga si la actividad se desarrolla dentro o en zonas colindantes al batallón, en un predio administrado por la Sociedad de Activos Especiales.

Read more »

"Malos oficiales en nómina de las mafias", Petro por mina ilegal de oro en base militarEl mandatario dijo que el oro es la principal economía ilícita de Colombia.

Read more »