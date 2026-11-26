El Ministerio de Agricultura y Fedegán mantienen un litigio sobre la rendición de cuentas del Fondo Nacional del Ganado, tras un fallo judicial y entregables documentales divergentes.

El Ministerio de Agricultura de Colombia y la Federación Colombiana de Ganaderos ( Fedegán) se encuentran en una disputa legal y administrativa centrada en la administración de los recursos parafiscales del Fondo Nacional del Ganado (FNG). Esta tensión pública alcanzó un nuevo punto crítico el jueves 26 de noviembre, momento en el que ambas instituciones presentaron versiones contradictorias sobre el cumplimiento de órdenes judiciales y la entrega de información financiera detallada.

Controversia sobre entrega de documentos digitales

Fedegán aseguró que ya cumplió con su obligación de entregar la documentación solicitada por la cartera ministerial. Según el comunicado oficial divulgado desde Valledupar el jueves 26 de noviembre, la entidad gremial entregó un disco duro con más de 190 gigabytes de información al Ministerio de Agricultura el 13 de noviembre. Esta entrega respondía a dos solicitudes iniciales recibidas por el gremio el 22 de octubre, y Fedegán afirmó que la entidad ministerial contó con radicado y sello de recibido para confirmar la recepción de los archivos.

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Paralelamente, el Ministerio de Agricultura informó que un juez constitucional amparó su derecho de petición. El fallo judicial ordenó a Fedegán completar las respuestas a 61 requerimientos pendientes, junto con sus respectivos soportes documentales, en un plazo improrrogable de 48 horas desde la notificación de la decisión. La cartera advirtió que, en caso de incumplimiento de esta orden, acudirá nuevamente al juez para solicitar la apertura de un incidente de desacato contra el gremio ganadero.

Posiciones enfrentadas sobre transparencia legal

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, sostuvo firmemente que los recursos parafiscales pertenecen exclusivamente a los productores y que su administración exige una transparencia absoluta, soportes verificables y una estricta rendición de cuentas. Por su parte, Fedegán cuestionó la forma en que el Ministerio presentó la decisión judicial, argumentando que el fallo no equivale a un pronunciamiento sobre la legalidad, transparencia o eficiencia de la administración del FNG.

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La Federación explicó que recibió las solicitudes del Ministerio el 22 de octubre y que la propia cartera estableció un plazo de 15 días hábiles para responderlas. Fedegán señaló que el 12 de noviembre, antes de que venciera ese término, el Ministerio presentó una acción de tutela por una supuesta vulneración del derecho fundamental de petición. Como respuesta, la entidad gremial aportó la constancia de recepción del Ministerio al responder la acción judicial ante el Juzgado Once Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá.

Además, Fedegán afirmó que no había recibido notificación formal del fallo judicial al momento de publicar su comunicado. El gremio cuestionó que el Ministerio presentara la controversia como un desconocimiento de información y pidió que la revisión contemple otros documentos clave. Entre los elementos solicitados por Fedegán se incluyen las actas de la Junta Directiva, los presupuestos aprobados y los informes de seguimiento elaborados por la propia cartera ministerial.

Disposición a colaborar con auditoría forense

En un esfuerzo por bajar el tono del conflicto, el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, manifestó su disposición a colaborar con la auditoría forense anunciada por el Ministerio de Agricultura. Durante la instalación del 41.º Congreso Nacional de Ganaderos, que reúne a más de 2.000 productores en Valledupar, Lafaurie reconoció las facultades de la cartera para adelantar una revisión externa y aseguró que el gremio entregará la información que le sea requerida.

Lafaurie enfatizó que las auditorías deben realizarse con independencia, rigor técnico y garantías. Reconoció la facultad del Ministerio de acudir a una auditoría externa, destacando que entienden la rendición de cuentas como un ejercicio de transparencia frente a los ganaderos. No obstante, pidió que el procedimiento tenga en cuenta los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República.

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Impacto en el sector ganadero y próximos pasos

El conflicto también tiene como telón de fondo las críticas de Dangond a los resultados productivos del sector y a la permanencia de la actual dirigencia del gremio. Durante el evento Empresario del Agro, organizado por el diario La República, el ministro insistió en que los recursos parafiscales no pertenecen a la organización que los administra, sino a los productores del campo. Esta posición refleja una tension estructural sobre la gobernanza de los fondos del sector.

Para garantizar la imparcialidad del proceso, Lafaurie informó que Fedegán solicitó el acompañamiento preventivo de la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación. El dirigente sostuvo que, según los antecedentes de las auditorías de la Contraloría desde 1994, no han prosperado hallazgos de carácter disciplinario, fiscal o penal. La próxima fase de este litigio dependerá del cumplimiento estricto del plazo de 48 horas establecido por el juez constitucional.