Minambiente declara como ZONA DE RESERVA TEMPORAL en el páramo Almorzadero, protegiendo más de 151.000 hectáreas y prohibiendo nuevas concesiones mineras durante 4 años

El Ministerio de Ambiente declaró como Zona de Reserva Temporal de Recursos Naturales Renovables en el páramo Almorzadero, una medida que protege más de 151.000 hectáreas y prohíbe nuevas concesiones mineras en la zona durante los próximos cuatro años. La decisión se materializó a través de la Resolución 460 de 2026, con el objetivo de salvaguardar el suministro de agua para 180 mil personas.

El Ministerio de Ambiente declaró como Zona de Reserva Temporal de Recursos Naturales Renovables en el páramo Almorzadero, una medida que protege más de 151.000 hectáreas y prohíbe nuevas concesiones mineras en la zona durante los próximos cuatro años.

La decisión se materializó a través de la Resolución 460 de 2026, con el objetivo de salvaguardar el suministro de agua para 180 mil personas. La protección del Páramo de Almorzadero no alterará los usos actuales del suelo ni obstaculizará las prácticas tradicionales de las comunidades rurales locales, siempre y cuando se realicen bajo estándares de buenas prácticas medioambientales y respeten la biodiversidad endémica de este ecosistema hídrico





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