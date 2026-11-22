Gramalote y Antioquia Gold impulsan el desarrollo económico en el Nordeste y Magdalena Medio de Antioquia mediante inversiones millonarias y apoyo a la empresa local.

El verdadero catalizador del desarrollo en el Nordeste y el Magdalena Medio antioqueño no es la extracción inicial del mineral, sino la activación temprana de cadenas de valor local. Proyectos mineros e industriales están transformando la estructura económica de la región, generando oportunidades concretas para empresarios, trabajadores y instituciones que históricamente han apoyado sectores como la agricultura y el comercio.

Impulso Económico en el Nordeste y Magdalena Medio

La Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño reporta un dinamismo sin precedentes, con un total de 10.455 empresas operando en la zona. Durante 2025, la región registró 1.880 nuevos negocios, consolidando un ecosistema empresarial robusto. La minería ocupa un lugar central en esta estructura productiva, representando el 25% del valor agregado en el Nordeste y el 29,8% en el Magdalena Medio. Daniela Soto, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, enfatiza que el desafío estratégico radica en conectar estas grandes inversiones con los actores locales para que se conviertan en motores de transformación.

Also read Gobernador de Antioquia entregará a Estados Unidos prontuario criminal de alias ‘Primo Gay’

Estrategia de Suministro Local en Gramalote

Gramalote, ubicado en San Roque, proyecta una inversión cercana a los 740 millones de dólares para su construcción. La operación espera producir un promedio de 221.000 onzas de oro anuales durante los primeros cinco años. La empresa estima que cerca del 70% de la inversión en construcción se destinará a compras a proveedores locales. Para lograrlo, ha acompañado a más de 200 emprendedores mediante formación con la Cámara de Comercio. En 2025, el programa Nuska y Orfebrería Antioquia reportó 30 beneficiarios, el 90% mujeres vinculadas a nueve empresas del Nordeste, con una segunda fase proyectada para 2027.

Advertisement

Operaciones Sostenibles de Antioquia Gold

Antioquia Gold lleva más de 15 años operando en las minas Guaico y Guayabito, entre Santo Domingo y Cisneros. La compañía procesa material para obtener concentrado polimetálico que exporta a otros mercados. Sus cifras indican la generación de cerca de 1.100 puestos de trabajo directos e indirectos, de los cuales aproximadamente el 60% corresponde a personas del área de influencia. Las compras locales superan los 1,5 millones de dólares. La gestión prioriza la infraestructura comunitaria, la educación y el fortalecimiento de trapiches paneleros, café, ají y apicultura.

Visión de Desarrollo Regional Integral

Óscar Saldarriaga, gerente país de Gramalote, afirma que el éxito no se medirá solo por la producción de oro, sino por la prosperidad territorial. Los objetivos incluyen más empleo formal, más empresas locales y comunidades con mayores capacidades para su propio desarrollo. La región enfrenta el reto de que la actividad minera conviva con las economías existentes. La colaboración con el Sena, las alcaldías y la Gobernación busca fortalecer organizaciones para que presten servicios y desarrollen proyectos en sus propias comunidades, asegurando un impacto duradero más allá de la extracción de recursos.