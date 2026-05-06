Minciencias denuncia irregularidades millonarias en el manejo de fondos de Colfuturo

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación reveló que se manejaron incorrectamente 540.000 millones de pesos del programa Crédito Beca, detectando inversiones no autorizadas en Panamá y falta de transparencia contable.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, conocido ampliamente como Minciencias , ha emitido una alerta contundente tras detectar una serie de irregularidades alarmantes en la administración de más de 540.000 millones de pesos.

Estos recursos, que forman parte del programa Crédito Beca y son operados por la entidad Colfuturo, estaban destinados específicamente a financiar los estudios de posgrado de ciudadanos colombianos en el exterior, con el objetivo de fortalecer el capital humano y científico del país. Sin embargo, una auditoría exhaustiva realizada por la entidad gubernamental reveló múltiples hallazgos que ponen en entredicho la transparencia, la legalidad y la eficiencia en la ejecución de estos fondos públicos, sugiriendo una gestión administrativa deficiente y potencialmente negligente.

Uno de los puntos más críticos señalados en el informe es la grave falta de segregación de cuentas durante el periodo comprendido entre los años 2009 y 2022. Durante este extenso lapso de tiempo, se evidencia que los recursos públicos fueron administrados de manera conjunta con los fondos propios de Colfuturo, lo que contraviene los principios básicos de la contabilidad pública y la gestión de tesorería estatal.

Esta mezcla de capitales permitió que se distribuyeran rendimientos financieros cercanos a los 4.800 millones de pesos mediante un sistema de prorrateo interno que, según Minciencias, nunca fue debidamente documentado ni reportado al ministerio supervisor. Además, la entidad advirtió que existió un vacío informativo preocupante entre 2009 y 2016, periodo en el cual se manejaron más de 247.000 millones de pesos sin que Colfuturo presentara la documentación contable requerida, haciendo prácticamente imposible verificar el destino y la gestión real de esos fondos.

La auditoría también puso de relieve un deterioro drástico en la gestión del portafolio de inversiones. Mientras que en el año 2019 el 94% de los recursos se encontraban invertidos en instrumentos que generaban rendimientos activos para el fondo, para diciembre de 2024 la situación se había invertido negativamente, con un 93% de los recursos permaneciendo inactivos en cuentas que no generaban retorno alguno.

Un caso emblemático de esta ineficiencia es la identificación de una cuenta con aproximadamente 7 millones de dólares estadounidenses que permaneció sin movimiento alguno durante más de un año. Esta omisión administrativa resultó en una pérdida estimada de 2.755 millones de pesos en rendimientos que el Estado dejó de percibir por pura negligencia operativa.

Para el cierre del año 2025, el panorama financiero resultó aún más polémico, ya que el 96% del portafolio invertido, equivalente a cerca de 99.938 millones de pesos, se encontraba depositado en entidades financieras con operación en Panamá. Esta jurisdicción no estaba contemplada ni autorizada en los convenios suscritos originalmente, lo que plantea interrogantes sobre la seguridad y la legalidad de mover fondos públicos a paraísos fiscales o jurisdicciones no acordadas.

A esto se suman inconsistencias graves en los reportes financieros, incluyendo diferencias numéricas inexplicables, el uso de diversas monedas sin aplicar la tasa de conversión correspondiente y la omisión sistemática en el registro de los beneficiarios finales de los recursos. Estos hallazgos se complementan con un antecedente fiscal de la Contraloría General emitido en 2024, donde se señalaron más de 3.300 millones de pesos que no fueron reintegrados oportunamente al Fondo Francisco José de Caldas, agravando la crisis de confianza sobre el manejo de los recursos destinados a la excelencia académica colombiana





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