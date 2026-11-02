MinComercio denuncia irregularidades en contratos de Fontur por $125.000 millones

El ministro Mauricio Gómez Amín reporta 148 contratos por $125.000 millones en Fontur antes de la ley de garantías. Las entidades de control investigan posibles delitos.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinComercio) ha iniciado una investigación formal sobre presuntas irregularidades administrativas y legales en la contratación del Fondo Nacional de Turismo ( Fontur). Estas acciones se remontan a los últimos días de la gestión del expresidente Gustavo Petro, justo antes de que entrara en vigencia la restricción contractual impuesta por la ley de garantías electorales.

148 contratos millonarios en cuatro días

El titular del MinComercio, Mauricio Gómez Amín, reveló que durante un periodo de apenas cuatro días se firmaron 148 contratos por un valor superior a $125.000 millones de pesos. Esta cifra representa un volumen extraordinario de compromisos financieros que, según el ministro, incluye más de $100.000 millones comprometidos en tan solo dos jornadas laborales. La concentración de estas operaciones coincide cronológicamente con la veda electoral y la aplicación de la normativa que limita la contratación pública.

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Presuntas falsedades y cumplimiento legal

Gómez Amín señaló que las investigaciones no solo se centran en los montos, sino en posibles incumplimientos de requisitos legales y presuntas falsedades en documentos, fechas y firmas. El funcionario cuestionó públicamente las circunstancias bajo las cuales se ejecutaron estas contrataciones a última hora, exigiendo transparencia sobre el destino final de los recursos públicos de los colombianos. Hasta el momento, no se han detallado las entidades contratistas específicas ni los proyectos turísticos concretos beneficiados por estos fondos.

Remisión a Fiscalía, Contraloría y Procuraduría

Para garantizar una auditoría exhaustiva y evitar la impunidad, el MinComercio ha trasladado las denuncias a tres entidades clave de control. La Fiscalía General de la Nación debe determinar si existen conductas que constituyan delitos penales. Por su parte, la Contraloría General de la República examinará posibles afectaciones a la administración financiera y el patrimonio público, mientras que la Procuraduría General de la Nación evaluará las responsabilidades disciplinarias de los funcionarios involucrados.

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Posicionamiento político de la nueva administración

El ministro Mauricio Gómez Amín utilizó este anuncio para fortalecer la narrativa política de la administración entrante bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella. El titular afirmó que en este nuevo gobierno los recursos públicos se consideran sagrados y que cualquier hallazgo de negligencia o delito será denunciado sin titubear. Gómez Amín también expresó su confianza en que la campaña del presidente Abelardo de la Espriella continúa ganando tracción nacional, lo que augura una victoria decisiva en la segunda vuelta electoral.

Consecuencias y próximos pasos oficiales

Las autoridades competentes tienen ahora la tarea de establecer si los contratos firmados cumplieron todas las disposiciones legales vigentes en ese momento y si se configuraron responsabilidades por parte de los funcionarios o contratistas. No se han emitido aún decisiones judiciales definitivas ni sanciones disciplinarias relacionadas con estos 148 contratos. Sin embargo, el proceso de revisión abre un precedente importante para la transparencia en la gestión del Fondo Nacional de Turismo y el respeto a la ley de garantías durante transiciones de poder.