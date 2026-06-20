El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que Colombia sigue siendo un destino seguro para los turistas, a pesar de la alerta de viaje emitida por Estados Unidos para nueve municipios del Atlántico. Sánchez sostuvo que cada país es autónomo para emitir recomendaciones de viaje y que Colombia mantiene la confianza en las condiciones de seguridad del país.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez , aseguró que Colombia sigue siendo un destino seguro para los turistas, a pesar de la alerta de viaje emitida por Estados Unidos para nueve municipios del Atlántico .

Sánchez sostuvo que cada país es autónomo para emitir recomendaciones de viaje y que Colombia mantiene la confianza en las condiciones de seguridad del país. El ministro destacó que el sector turístico se ha convertido en uno de los principales indicadores de confianza en el país y que el país continúa siendo atractivo para visitantes internacionales. Sánchez reiteró que las autoridades continúan trabajando para fortalecer las condiciones de seguridad en las distintas regiones del país.

La advertencia cobija a los municipios de Malambo, Baranoa, Sabanalarga, Polonuevo, Santo Tomás, Palmar de Varela, Galapa, Puerto Colombia y Sabanagrande. El gobierno estadounidense sugirió a sus connacionales mantener un perfil bajo, evitar exhibir objetos de valor y permanecer vigilantes en las vías principales. Sánchez mencionó que nadie decide vacacionar en un lugar que considere inseguro y que el turismo es uno de los renglones que más fuerza ha cogido en Colombia en materia económica.

El ministro reiteró que el país continúa siendo atractivo para los visitantes y que las autoridades continúan trabajando para mejorar la seguridad en las distintas regiones del país. La alerta de viaje fue emitida por Estados Unidos debido a un incremento de delitos violentos, extorsiones y asesinatos selectivos en los municipios mencionados. El gobierno colombiano ha enviado un mensaje de tranquilidad a los turistas y ciudadanos, asegurando que el país sigue siendo seguro para visitar.

El ministro Sánchez destacó que el crecimiento del turismo es un indicador de confianza en el país y que las autoridades continúan trabajando para fortalecer las condiciones de seguridad en las distintas regiones del país. La advertencia de Estados Unidos ha generado polémica en Colombia, ya que algunos ciudadanos han expresado su preocupación por la seguridad en la región.

El ministro Sánchez reiteró que las autoridades continúan trabajando para mejorar la seguridad en las distintas regiones del país y que el país sigue siendo atractivo para los visitantes. El gobierno colombiano ha enviado un mensaje de tranquilidad a los turistas y ciudadanos, asegurando que el país sigue siendo seguro para visitar.

El ministro Sánchez destacó que el crecimiento del turismo es un indicador de confianza en el país y que las autoridades continúan trabajando para fortalecer las condiciones de seguridad en las distintas regiones del país. La advertencia de Estados Unidos ha generado polémica en Colombia, ya que algunos ciudadanos han expresado su preocupación por la seguridad en la región.

El ministro Sánchez reiteró que las autoridades continúan trabajando para mejorar la seguridad en las distintas regiones del país y que el país sigue siendo atractivo para los visitantes. El gobierno colombiano ha enviado un mensaje de tranquilidad a los turistas y ciudadanos, asegurando que el país sigue siendo seguro para visitar.

El ministro Sánchez destacó que el crecimiento del turismo es un indicador de confianza en el país y que las autoridades continúan trabajando para fortalecer las condiciones de seguridad en las distintas regiones del país





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