MinEducación decide no prorrogar contrato con Fiduprevisora por deficiencias

El Ministerio de Educación no prorroga el contrato con Fiduprevisora debido a graves hallazgos financieros y operativos en Fomag que afectan a los maestros.

El Ministerio de Educación Nacional ha revelado los fundamentos de su decisión histórica de no prorrogar el contrato con Fiduprevisora. Esta determinación se basa en exhaustivas revisiones jurídicas, técnicas, financieras y operativas de la administración del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio ( Fomag). El análisis identificó fallos que han obstaculizado el acceso a la salud y el pago oportuno de prestaciones a los docentes.

Fallas en el modelo de salud magisterial

Según el reporte oficial, el estudio profundo permitió confirmar deficiencias graves en el modelo implementado. Estas irregularidades han afectado directamente el acceso de los maestros y sus familias a los servicios de salud. Además, se evidenció un retraso significativo en el reconocimiento oportuno de sus prestaciones económicas. Estos elementos constituyeron la base legal y técnica para la decisión gubernamental.

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Patrimonio negativo y auditoría forense

Entre los hallazgos críticos se encuentra un patrimonio negativo proyectado de tres punto uno billones de pesos para junio de 2026. Esta situación financiera obliga a establecer con rigor el estado de los recursos y su administración. Ante esta gravedad, la ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda solicitó una auditoría forense al presidente Abelardo De La Espriella para esclarecer posibles hechos de corrupción.

Traslado de evidencias a autoridades competentes

Los hallazgos han sido puestos en conocimiento del Consejo Directivo del Fomag y trasladados a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. Estas entidades evaluarán los hechos en el marco de sus competencias para adelantar las actuaciones correspondientes. El Ministerio enfatizó el respeto al debido proceso mientras se determinan las responsabilidades administrativas o penales.

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Revisión integral del marco normativo contractual

El análisis jurídico partió de la Ley 91 de 1989 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Se revisó el Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990 junto a sus cuarenta y tres otrosíes. El Concepto 2227 de 2014 del Consejo de Estado respalda la necesidad de terminar el contrato y realizar una nueva licitación pública para seleccionar al fiduciario mediante selección objetiva.

Articulación interinstitucional para la vigilancia

El Ministerio articuló el análisis con los ministerios de Trabajo, Hacienda y Salud. También colaboró con las secretarías de educación territoriales y supervisores del contrato. Se consideraron informes de la Superintendencia Financiera y medidas cautelares de la Superintendencia Nacional de Salud. Este esfuerzo conjunto busca corregir las irregularidades y proteger los derechos fundamentales de los educadores.