Minería Colombiana Evalúa la Gestión de Petro: Solo el 8% de Directivos Satisfechos Según Informe Clave

Un nuevo informe de Brújula Minera 2026 revela una profunda insatisfacción entre los líderes del sector minero colombiano respecto a la gestión del gobierno de Petro. La seguridad jurídica, la conflictividad social y ambiental, y la percepción sobre las políticas públicas son áreas de gran preocupación, con un mínimo respaldo estatal percibido.

Un sombrío panorama emerge del reciente informe Brújula Minera 2026, titulado "Balance de un cuatrienio: minería , gobierno y territorios". El estudio, que consultó la opinión de directivos del sector minero y funcionarios de gobierno, incluyendo autoridades locales, mineras, ambientales y de control, arroja una luz alarmante sobre la percepción de la industria respecto a la administración actual.

Según los hallazgos, solo un modesto 8% de los directivos mineros expresan conformidad con la gestión del gobierno de Petro. Esta cifra representa una drástica disminución respecto a años anteriores, marcando un punto bajo en la confianza del sector hacia las políticas y el respaldo estatal. En 2025, este porcentaje se situaba en un 16%, y en 2022, alcanzaba un significativo 35%, lo que subraya una erosión considerable en la relación entre la minería y el ejecutivo nacional durante el último cuatrienio. Las áreas de mayor preocupación para los directivos mineros abarcan aspectos cruciales como la seguridad jurídica, la conflictividad y el compromiso ambiental de las empresas. El informe, que se llevó a cabo entre el 26 de febrero y el 04 de abril de 2026 mediante recolección telefónica y online, evidencia una brecha palpable en la percepción de los avances en políticas públicas sectoriales entre los dos grupos encuestados. Mientras que un considerable 60% de las autoridades considera que el país ha progresado en el último año en materia de políticas mineras, la visión de los directivos es notablemente más pesimista, con apenas un 15% percibiendo avances significativos. Esta disparidad resalta la desconexión entre la perspectiva gubernamental y las realidades y expectativas del sector privado. Los directivos también reportaron una serie de incidentes de conflictividad en sus zonas de operación durante los últimos 12 meses, siendo los bloqueos de vías y las protestas las manifestaciones más recurrentes. La atribución de estas conflictividades presenta visiones divergentes: para los directivos, las causas principales radican en la falta de oportunidades laborales y la desinformación o manipulación de comunidades, mientras que las autoridades señalan una menor preocupación por el impacto ambiental por parte de las empresas como un factor generador de tensiones. A pesar de este clima de desafíos, el informe no deja de lado los aspectos positivos. Resulta notable la percepción favorable que las autoridades tienen sobre el desempeño y el compromiso de las empresas mineras con el medio ambiente. Un número significativo de funcionarios considera que "las empresas mineras están comprometidas con el medio ambiente", lo que sugiere que, si bien las percepciones sobre la gestión estatal y la conflictividad son negativas, el sector privado es visto por el lado público como un actor responsable en términos ambientales. Sin embargo, esta visión contrastante con la de los directivos (quienes expresan inquietudes sobre la "preocupación por el impacto al medio ambiente" como una causa de conflictividad) plantea interrogantes sobre la efectividad de la comunicación y la gestión de expectativas entre el sector y las comunidades, así como sobre la forma en que las políticas ambientales son percibidas e implementadas en la práctica. El informe Brújula Minera 2026 se erige como una herramienta fundamental para comprender las complejidades y los retos que enfrenta la industria minera colombiana, ofreciendo datos concretos sobre la relación entre el sector, el gobierno y los territorios, y sirviendo como un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer la confianza, mejorar la seguridad jurídica y abordar de manera más efectiva las raíces de la conflictividad social y ambiental





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