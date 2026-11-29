Se confirma la muerte del cuarto minero atrapado en la mina El Progreso de Remedios, Antioquia, tras el derrumbe del 27 de noviembre. Tres compañeros fueron rescatados con vida el sábado.

Los equipos de rescate confirmaron la muerte del cuarto minero atrapado en la mina El Progreso del municipio de Remedios, ubicado en el departamento de Antioquia. El hallazgo se dio cerca de las 7:00 a. m. del domingo 29 de noviembre, poniendo fin a las intensas labores de búsqueda iniciadas tras el colapso del viernes 27 de noviembre. El trabajador fue encontrado sin vida bajo los escombros del socavón.

Detalles del fallecimiento y contexto operativo

Las primeras reportes indican que la causa de la muerte fue el aplastamiento provocado por el derrumbe que colapsó la galería de trabajo. En ese momento, cuatro hombres laboraban en el túnel cuando ocurrió el incidente alrededor del mediodía del viernes 27 de noviembre. El cuerpo permaneció en el interior de la mina mientras los organismos de socorro esperaban la llegada de las autoridades competentes para formalizar los procedimientos correspondientes. Hasta el momento de la publicación, el cadáver no había sido extraído del sitio.

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Rescate de tres compañeros con vida

Antes de confirmar el fallecimiento del cuarto trabajador, los equipos lograron salvar a tres de sus compañeros el sábado 28 de noviembre, tras más de doce horas de excavación meticulosa. Estos tres hombres fueron valorados por personal médico y se encontraban en buen estado de salud general. Su rescate generó una gran expectativa en la comunidad local, alimentando la esperanza de que el cuarto integrante también pudiera ser recuperado con vida durante las horas subsiguientes.

Confusión informativa y posiciones oficiales

Durante la madrugada y la mañana del sábado, circularon versiones contradictorias sobre el paradero del minero restante. Mientras desde el territorio se informaba que el trabajador estaba vivo, un funcionario de la Secretaría de Minas de Remedios lo clasificó como desaparecido, aunque mantuvo la esperanza de un rescate exitoso. Se llegó a difundir una falsa alarma sobre una comunicación establecida con el atrapado, situación que se aclaró posteriormente. Finalmente, la operatividad se cerró con el saldo de tres vivos y uno fallecido.

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Complejidad técnica y actores intervinientes

Los rescates en minas subterráneas requieren una coordinación especializada debido a la inestabilidad del terreno y los riesgos de nuevos derrumbes. En esta emergencia, se registró un taponamiento en la guía de la mina, lo que obligó a ingresar madera para reforzar el avance de las máquinas. Participaron en el operativo la Agencia Nacional de Minería (ANM), el Salvamento Minero, bomberos, la Alcaldía de Remedios, la Defensa Civil y la Gobernación de Antioquia. La ANM reitera que la comunidad no debe intentar el acceso a los socavones, ya que solo los equipos evaluados técnicamente deben realizar estas labores.

Impacto en la subregión y próximos pasos

La mina El Progreso se encuentra en el sector El Cristo, en el nordeste antioqueño, una zona con tradición en la minería de oro que combina explotaciones formales y artesanales. Las emergencias en este tipo de labores son frecuentes en el país y suelen requerir múltiples horas de trabajo coordinado. Por ahora, las autoridades no han revelado la identidad del minero fallecido. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el levantamiento del cuerpo y las causas técnicas definitivas del derrumbe.