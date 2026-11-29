Un minero murió tras pasar 43 horas atrapado en un derrumbe en Remedios, Antioquia. El hallazgo se suma a la escalada de accidentes mortales en el sector aurífero colombiano.

Las autoridades colombianas confirmaron el hallazgo sin vida de un minero en el municipio de Remedios, ubicado en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país. La víctima permaneció atrapada durante 43 horas bajo tierra, específicamente desde el viernes, tras ser sepultada por un derrumbe en una mina de oro de la zona junto con otros tres compañeros.

Rescate falla y hallazgo del cadáver

Los equipos de emergencia lograron rescatar ilesos a los tres compañeros del fallecido durante las maniobras que se desarrollaron durante la madrugada del sábado. Sin embargo, los esfuerzos no pudieron salvar a la cuarta persona, cuyo cuerpo fue recuperado para dar paso inmediato a las investigaciones que determinen las causas técnicas de este accidente fatal.

Also read Rescate con vida de tres mineros atrapados en Remedios, Antioquia

El Ministerio Público y las fuerzas locales están centrando sus actividades en la extracción del cuerpo del lugar. Este procedimiento es un paso administrativo y legal necesario para permitir que los inspectores accedan al socavón y analicen las condiciones que provocaron el colapso estructural de la infraestructura subterránea.

Solidaridad ciudadana y apoyo institucional

La Alcaldía de Remedios emitió un comunicado el viernes agradeciendo la solidaridad de los ciudadanos que se acercaron al lugar del derrumbe. Las autoridades reconocieron la disposición local para ayudar, pero instaron firmemente a la población a retirarse de la zona de peligro para no obstruir el trabajo especializado de los equipos de emergencia y la logística de rescate.

Advertisement

Este incidente trágico ocurre menos de una semana después de que tres trabajadores perdieran la vida en una explosión en una mina de carbón del municipio de Sativasur, ubicado en el departamento de Boyacá, en la región central del país. La frecuencia de estos eventos ha generado preocupación sobre las condiciones de seguridad en el sector extractivo nacional.

Historial de desastres mineros en Colombia

La tragedia en Antioquia se suma a otro accidente ocurrido en la misma región hace dos semanas, donde dos mineros fallecieron y otros dos quedaron atrapados en el interior de un socavón. El 20 de agosto, al menos trece personas murieron y otras siete resultaron heridas por un deslizamiento de tierra en una mina de oro a cielo abierto en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, evidenciando una patrón de violencia letal en la extracción.

Impacto económico y producción aurífera

La minería de oro es una actividad de gran importancia para la economía de Colombia, que produjo 56,7 toneladas de este metal en 2024, según cifras de la Agencia Nacional de Minería. Antioquia se consolida como el principal departamento productor, representando el 75,7% de la producción nacional en ese año, lo que intensifica la presión por regular las operaciones en zonas no formalizadas.

Las investigaciones posteriores al hallazgo se extenderán para analizar si el derrumbe tuvo causas naturales o fallos operativos. Las autoridades buscan establecer responsabilidades administrativas y penales para prevenir futuros accidentes en la región aurífera más importante del país, priorizando la seguridad de los trabajadores del subsuelo.