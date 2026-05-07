Mineros alcanza hitos financieros históricos en el primer trimestre de 2026 gracias al alza del oro

La compañía minera Mineros reportó ingresos récord superiores a un billón de dólares y una utilidad neta que se duplicó en el primer trimestre de 2026, impulsada por el precio del oro y la producción operativa.

La empresa minera Mineros ha logrado alcanzar cifras financieras sin precedentes durante el cierre del primer trimestre del año 2026, consolidando una posición sumamente robusta en el mercado global de metales preciosos.

Según los informes oficiales presentados por la organización, los ingresos consolidados superaron la barrera del billón de dólares, situándose específicamente en 1,07 billones entre los meses de enero y marzo. Esta cifra representa un crecimiento extraordinario del 61 por ciento en comparación con los 671.240 millones de dólares registrados en el mismo periodo del año anterior.

El motor principal de este desempeño fue el incremento sustancial en el precio promedio del oro, el cual alcanzó la marca de 4.777 dólares por onza, lo que supone un alza del 66 por ciento. A esto se sumó un incremento en el volumen de ventas, alcanzando un total de 57.850 onzas vendidas, lo que impulsó la rentabilidad general de la firma.

En cuanto a la rentabilidad neta, Mineros reportó una utilidad de 324.314 millones de dólares, lo que significa que las ganancias se duplicaron prácticamente en comparación con los 159.228 millones obtenidos en el primer trimestre de 2025, marcando un crecimiento del 104 por ciento. Esta evolución positiva se atribuye directamente a la expansión de la utilidad bruta y a una eficiencia operativa optimizada dentro de un contexto internacional altamente favorable para los precios del metal amarillo.

De manera coherente, la utilidad por acción experimentó un salto significativo, pasando de 532,98 dólares a 1.085,58 dólares. Sin embargo, este crecimiento no estuvo exento de presiones en los costos. Los gastos de ventas aumentaron en un 37 por ciento, debido principalmente al incremento en los costos de adquisición de mineral pagados a los Socios Mineros de Bonanza, así como a un alza en los pagos por servicios, impuestos, regalías y costos operativos relacionados con el personal y materiales.

El análisis de la liquidez de la compañía muestra un panorama más complejo. Al finalizar marzo de 2026, el efectivo y sus equivalentes descendieron a 159.881 millones de dólares, una caída del 53 por ciento respecto a los 340.692 millones del año previo.

La administración de Mineros aclaró que este descenso no es síntoma de una crisis, sino el resultado de una decisión estratégica orientada a la acumulación de activos respaldados por oro, buscando optimizar su exposición al valor del metal precioso. Por otro lado, los créditos y préstamos subieron un 8 por ciento, alcanzando los 130.448 millones de dólares.

Un punto crítico fue el flujo neto de efectivo operativo, que pasó de ser positivo en 2025 a un valor negativo de 220.622 millones de dólares en 2026. Este fenómeno se explica por movimientos intensos en el capital de trabajo, específicamente por cuentas por cobrar ligadas a ventas de oro pendientes de fijación de precio y la compra masiva de lingotes físicos. Desde la perspectiva de la producción física, la empresa mantuvo una tendencia ascendente.

La producción total de oro ascendió a 57.850 onzas, un incremento del 7 por ciento frente a las 54.243 onzas producidas el año anterior. Este volumen se distribuyó entre sus principales centros de operación: Nicaragua aportó la mayor parte con 37.941 onzas, mientras que las operaciones situadas en Colombia contribuyeron con 19.909 onzas.

Además de los resultados sobresalientes en oro, la compañía destacó un crecimiento explosivo en la producción de plata, logrando la venta de 161.766 onzas, lo que representa un aumento del 109 por ciento en comparación con el primer trimestre de 2025. Estos datos subrayan la capacidad de la empresa para diversificar y escalar sus operaciones en múltiples geografías y metales, aprovechando la volatilidad y el alza de los precios internacionales para fortalecer su balance financiero a largo plazo





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