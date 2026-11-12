Mineros bate récords financieros en 2026 con ingresos por $2,91 billones

Mineros registra ingresos históricos de $2,91 billones y aumenta producción de oro. Anuncia dividendo extraordinario y revisa al alza sus ventas para 2026.

La compañía Mineros ha reportado unos resultados financieros y operativos sin precedentes durante los primeros nueve meses de 2026. Este desempeño excepcional está impulsado por un aumento significativo en la producción de oro en sus operaciones principales, ubicadas en Colombia y Nicaragua, sumado a un entorno de precios internacionales favorable para el metal precioso.

Resultados Financieros Históricos y Cifras Clave

Entre enero y septiembre, Mineros alcanzó ingresos por 2,91 billones de pesos, la cifra más alta registrada en su historia para un periodo de nueve meses. La compañía obtuvo una ganancia neta de 768.578 millones, lo que equivale a 2.618 por acción. Estos resultados reflejan el sólido desempeño de sus dos principales operaciones: Nechí en Colombia y Hemco en Nicaragua.

Also read Horóscopo del profesor Salomón HOY 10 de noviembre 2026: las cosas empezarán a mejorar para Virgo

Durante el tercer trimestre de 2026, los ingresos de la compañía fueron de 887.481 millones, favorecidos por el rendimiento operativo de sus propiedades y las condiciones del mercado. La ganancia neta en ese periodo fue de 283.663 millones, equivalentes a 966 por acción. Al consolidar los nueve primeros meses, las ganancias netas llegaron a 768.578 millones, marcando un nuevo récord corporativo.

Explosión Operativa en Nechí y Hemco

En materia operativa, Mineros produjo 62.253 onzas de oro entre julio y septiembre de 2026, un incremento del 13% frente a las 54.945 onzas del mismo trimestre de 2025. La operación Hemco, ubicada en Nicaragua, aportó 37.698 onzas, con un crecimiento del 18% respecto al año anterior. Esta mejora se debió a un mayor volumen de procesamiento de mineral y mejores niveles de recuperación metalúrgica.

Advertisement

Por su parte, la propiedad Nechí en Colombia contribuyó con 24.555 onzas de oro, un aumento del 8% frente al mismo periodo de 2025. Con estos resultados, la producción consolidada durante los primeros nueve meses de 2026 alcanzó 180.356 onzas, representando un crecimiento del 11% interanual. El desempeño financiero evidencia la capacidad de sus operaciones para aprovechar las condiciones del mercado internacional.

Revisión al alza de ventas y crecimiento de plata

El desempeño llevó a Mineros a revisar al alza, por segunda vez, su proyección de ventas de oro para el cierre de 2026. La nueva guía se ubicó entre 235.000 y 245.000 onzas, por encima del rango anterior de 220.000 a 240.000 onzas y de la estimación inicial. En el tercer trimestre, la empresa comercializó 61.283 onzas de oro, equivalentes a 64.499 onzas de oro equivalente (AuEq), un crecimiento del 12%.

Las ventas de plata también mostraron avances significativos. En el tercer trimestre de 2026, Mineros vendió 211.308 onzas de plata, casi el doble de las 100.159 onzas comercializadas en el mismo periodo de 2025. Durante los primeros nueve meses, las ventas de este metal alcanzaron 523.754 onzas, un crecimiento del 111% interanual. La compañía atribuyó este éxito a la optimización metalúrgica en la planta de Hemco.

Dividendo Extraordinario para Accionistas

Mineros anunció una propuesta de distribución de recursos mediante un dividendo extraordinario en efectivo. La iniciativa, anunciada inicialmente el 23 de octubre de 2026, será sometida a consideración de los accionistas en una asamblea extraordinaria programada para el próximo 24 de noviembre. La propuesta contempla liberar parte de las reservas ocasionales de la compañía.

Advertisement

El pago propuesto sería de 0,20 dólares por cada acción ordinaria, lo que representaría un desembolso total aproximado de 58 millones de dólares. La distribución está condicionada a la aprobación de los accionistas durante la asamblea. De recibir el visto bueno, se trataría de un pago extraordinario y único en efectivo. Con estos resultados, Mineros llega al último tramo de 2026 con mayores ingresos y ganancias históricas.