Mineros impulsa proyecto Porvenir en Nicaragua: Una mina polimetálica con alto potencial de retorno

La empresa Mineros planea la construcción de una nueva mina en Nicaragua, el proyecto Porvenir, con un alto potencial de extracción de oro y otros metales. El proyecto presenta sólidos resultados financieros y operativos, con una TIR atractiva y un corto periodo de recuperación.

Una nueva y prometedora iniciativa en el sector minero se avecina en Nicaragua , con el proyecto Porvenir, liderado por la empresa Mineros. Este proyecto, con un enfoque polimetálico, promete un alto potencial de extracción de oro y otros metales, generando expectativas positivas en el ámbito económico y social. El informe técnico, elaborado bajo los estándares NI 43-101, presenta datos financieros y operativos que resaltan la viabilidad y rentabilidad del proyecto.

Con una Tasa Interna de Retorno (TIR) atractiva y un periodo de recuperación estimado de tan solo dos años, Porvenir se perfila como una inversión de gran interés para la compañía y sus accionistas. Se espera que la mina subterránea, con una vida útil estimada de más de nueve años, contribuya significativamente a la producción de metales preciosos y otros minerales esenciales.\El proyecto Porvenir se distingue por sus sólidos resultados financieros y operativos. Se proyecta un Valor Presente Neto (VPN) de US$460 millones, utilizando una tasa de descuento del 5%. Además, la TIR cercana al 40% y el corto periodo de recuperación de la inversión reflejan la solidez del proyecto. El estudio contempla precios de referencia para los metales, estableciendo un costo operativo competitivo. La producción anual estimada incluye cantidades significativas de oro, plata, zinc y cobre, generando ingresos sustanciales para la empresa. La planta de procesamiento, con capacidad para 2,000 toneladas diarias, utilizará tecnología de vanguardia para la recuperación de los metales. La infraestructura planificada, que incluye una presa de relaves y un sistema eléctrico dedicado, garantiza una operación eficiente y sostenible. La compañía también tiene planes para una expansión futura, lo que permitiría procesar material proveniente de otros depósitos en el distrito, maximizando el potencial de la región. La infraestructura compartida y escalable permitirá aprovechar al máximo los recursos disponibles.\El proyecto Porvenir se presenta como el núcleo de un distrito polimetálico emergente en Nicaragua, abarcando los depósitos de Guillermina, Leticia y San Antonio. La compañía ha reportado reservas minerales probadas y probables significativas, respaldando la viabilidad del proyecto. Asimismo, se han identificado recursos minerales medidos e indicados adicionales, así como recursos inferidos, lo que sugiere un potencial aún mayor en la zona. La proximidad de los depósitos, y la posibilidad de compartir la infraestructura, representa una ventaja estratégica para la optimización de costos y la maximización de la producción. Además, el proyecto abarca áreas de exploración temprana con gran potencial, como Mombacho, Pochomil, Apoyo, Madroño y Momotombo, ampliando las perspectivas de crecimiento de la compañía en la región. Las actividades futuras incluyen campañas de perforación detalladas y estudios geotécnicos para asegurar el éxito de la mina. El diseño técnico y el plan de desarrollo contemplan métodos de explotación subterránea mecanizados, con un enfoque en la eficiencia y la seguridad. Con una planta de procesamiento de vanguardia y un plan de desarrollo integral, el proyecto Porvenir está destinado a convertirse en un hito importante en la industria minera nicaragüense





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