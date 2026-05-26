Mineros S.A. anuncia descubrimientos de oro y plata en Nicaragua

La minera colombiana Mineros S.A. anunció los primeros resultados de su campaña de perforación de 2026 en Nicaragua, un programa que contempla 75.000 metros de exploración.

La minera colombiana Mineros S.A. anunció los primeros resultados de su campaña de perforación de 2026 en Nicaragua , un programa que contempla 75.000 metros de exploración .

Los trabajos abarcan cuatro zonas dentro de la Propiedad Nicaragua: Xiloa, Leticia, Apoyo y La Reforma, además de perforaciones de relleno en la Mina Panamá. El reporte incluye nuevos hallazgos de oro y plata de alta ley en áreas cercanas a operaciones existentes, así como extensiones de estructuras mineralizadas conocidas.

Entre los resultados más destacados aparece el descubrimiento de un nuevo sistema de vetas en Xiloa, ubicado a 1,2 kilómetros de la Mina Pioneer, donde el primer sondeo perforado registró 8,3 metros con 17,3 gramos de oro por tonelada desde 329,7 metros de profundidad. La compañía indicó que los cinco sondeos ejecutados hasta ahora permitieron delinear de manera preliminar una zona mineralizada de aproximadamente 400 metros de longitud y 150 metros de extensión vertical.

El sistema continúa abierto tanto en profundidad como lateralmente, por lo que la perforación seguirá durante el segundo y tercer trimestre del año. Xiloa fue identificado inicialmente mediante mapeo geológico y muestreo de superficie dentro del programa de exploración brownfield de la compañía. Según Mineros, la cercanía del sistema a la infraestructura existente de la Mina Pioneer podría facilitar una eventual incorporación futura al plan minero.

Carlos David Ríos, vicepresidente de Exploración de la compañía, afirmó que el programa actual representa un descubrimiento inicial dentro de la propiedad y al alcance de la infraestructura existente, gracias a la mayor parte de su flota de perforación y a la infraestructura y personal local en Nicaragua. La campaña de 2026 se desarrolla con diez equipos de perforación trabajando simultáneamente, ocho de ellos propiedad de la compañía y dos contratados.

El objetivo es aumentar recursos y reservas minerales en las concesiones que Mineros mantiene en Nicaragua. Otro de los focos del programa corresponde al Distrito Polimetálico Porvenir, donde Mineros concentra exploraciones en los sistemas de vetas Leticia y Apoyo. El distrito es considerado por la compañía como una de sus principales plataformas de crecimiento en Nicaragua.

En Leticia Norte, una estructura secundaria ubicada hacia la pared baja del sistema principal, otro sondeo registró 1,5 metros con 20,4 gramos de oro por tonelada, incluyendo un tramo de 0,6 metros con 55,2 gramos de oro. Un segundo pozo interceptó 0,9 metros con 16,4 gramos de oro y 13,9 gramos de plata. Según Mineros, estos resultados permitieron definir un nuevo corredor estructural abierto a lo largo del rumbo.

En paralelo, las perforaciones en el sistema Apoyo también entregaron resultados positivos, con interceptos de hasta 5,9 metros con 3 gramos de oro y 10,3 gramos de plata. La compañía indicó que las estructuras Leticia, Leticia Norte y Apoyo permanecen abiertas tanto lateralmente como en profundidad, lo que sustentará nuevas campañas de perforación en el distrito durante este año. El Distrito Polimetálico Porvenir cuenta actualmente con reservas minerales probadas y probables equivalentes a aproximadamente 736.000 onzas de oro.

Además, otros 313.000 onzas equivalentes en la categoría inferida, según cifras divulgadas por la empresa al cierre de marzo de 2026. Los resultados también incluyeron avances en la Mina Pioneer y en la Mina Panamá, donde la empresa desarrolla campañas de step-out e infill para ampliar recursos y mejorar la confianza geológica de los bloques mineros.

En el sistema La Reforma, ubicado en Pioneer, un sondeo interceptó 1,5 metros con 15,3 gramos de oro y 14 gramos de plata desde 213,4 metros de profundidad. El pozo se ubica fuera del límite actual del recurso mineral, lo que, según la compañía, confirma continuidad del sistema en profundidad





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