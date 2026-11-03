MinHacienda alerta crisis fiscal y defiende Ley de Rescate en Colombia

El ministro Miguel Gómez advierte sobre el deterioro financiero bajo el gobierno de Petro y presenta la Ley de Rescate Fiscal con recortes y cambios tributarios para evitar el colapso económico.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha emitido un categórico advertencia sobre el estado de las finanzas públicas en Colombia. Durante su intervención pública, el funcionario responsabilizó directamente a la administración del presidente Gustavo Petro por el grave deterioro económico. Gómez señaló que la falta de ajustes urgentes en el gasto y la tributación podría derivar en una crisis sin precedentes en la historia del país. Esta declaración se produce en un momento crucial, mientras el Congreso inicia la discusión sobre el proyecto de Ley de Rescate Fiscal presentado por el Ejecutivo.

Acusaciones de déficit y mala gestión fiscal

Gómez utilizó la expresión "bomba de tiempo" para describir la situación fiscal que, según su diagnóstico, heredó la actual administración. Sostuvo que cada día que transcurre sin realizar ajustes profundos, el país se acerca más al colapso financiero. El ministro acusó a la gestión anterior de derrochar recursos públicos de manera sistemática. Señaló que se aumentó la contratación estatal y se recurrió a un endeudamiento con costos elevados para cubrir huecos presupuestales.

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En su exposición de motivos, el jefe de la cartera de Hacienda afirmó que durante el gobierno anterior los gastos mensuales superaban los ingresos en 11 billones de pesos. Específicamente, detalló que el gobierno de Petro gastó 40 billones de pesos mientras el país apenas recibía 29 billones en ingresos. Este desequilibrio generó un faltante mensual constante que ha erosionado la capacidad de respuesta del Estado ante emergencias y necesidades básicas.

Además de las cifras macroeconómicas, Gómez hizo señalamientos sobre el uso de fondos destinados a emergencias y desastres naturales. Argumentó que se utilizaron recursos de contingencia para comprar apoyos políticos en el Congreso. Aludió a la creación de un ministerio que gastó billones de pesos sin funcionar adecuadamente, aunque no identificó la cartera específica en sus declaraciones. Estos puntos forman parte central de la argumentación para justificar la necesidad de un ajuste fiscal inmediato y drástico.

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Propuestas de recorte y reorganización del gasto

El proyecto de Ley de Rescate Fiscal presenta medidas concretas para reducir la brecha entre ingresos y gastos. Una de las disposiciones principales busca reducir a la mitad los costos de contratación de servicios profesionales. Este recorte afectará a las entidades que integran el Presupuesto General de la Nación y está previsto para el año 2027. Asimismo, se propone disminuir un 20 por ciento los gastos de personal en dichas entidades y órganos públicos.

La iniciativa también contempla revisar las transferencias de recursos y aprovechar los excedentes de fondos públicos existentes. Se busca facilitar la venta de activos estatales para generar liquidez inmediata. Gómez afirmó que la respuesta debe combinar una reducción contundente de las erogaciones del Estado con una reorganización integral de las finanzas. Esta estrategia es vista como urgente para poner las cuentas públicas sobre la mesa sin eufemismos.

El ministro insistió en que se requiere ordenar las cuentas, recortar el gasto innecesario y contar con una ley de rescate económico sólida. Estas medidas buscan restaurar la confianza de los mercados y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. La discusión en el Congreso es clave para determinar el alcance y la viabilidad de estos recortes en un contexto político complejo.

Cambios tributarios e impacto en los hogares

En materia de impuestos, la iniciativa propone cambios significativos a partir de 2028. Productos como el café tostado, la avena, las pastas y el azúcar pasarán de una tarifa del 5 por ciento al 19 por ciento de IVA. También quedarán gravadas frutas y hortalizas comunes como el tomate, la cebolla y la zanahoria. Este cambio busca ampliar la base tributaria y aumentar la recaudación del Estado para cubrir el déficit.

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No obstante, alimentos básicos como las carnes de res, cerdo y pollo, el pescado, la leche, los huevos, el arroz, las papas, la yuca y la panela conservarán su tratamiento sin IVA. En el sector salud, la medicina prepagada pasará al 19 por ciento desde 2028. Determinados servicios de vigilancia, aseo y empleo temporal perderán su tarifa reducida del 5 por ciento. Los planes complementarios de salud y ciertas pólizas quedarán excluidos de este incremento.

Otras modificaciones incluyen que las compras internacionales por internet pagarán IVA incluso si cuestan menos de 200 dólares. Los vehículos híbridos perderán la tarifa diferencial del 5 por ciento y gravarán al 19 por ciento. Para mitigar el impacto en los sectores más vulnerables, se establece un mecanismo de devolución individual del IVA. Para personas en pobreza extrema, el límite mensual es de 5,5 UVT, equivalente a unos 288.000 pesos en 2026.

En cuanto a la renta de las personas naturales, el proyecto incorpora un tramo del 9 por ciento sobre la parte de la base gravable que supere las 720 UVT. Gómez aclaró que esto no equivale a un salario completo ni obliga a declarar a quienes ganan 3,1 millones. En salud, desde 2027, los empleados cuya base de cotización supere dos salarios mínimos aportarán entre el 5,5 por ciento y el 8 por ciento. Quienes ganen hasta dos salarios mínimos mantendrán su aporte actual del 4 por ciento.