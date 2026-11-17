El Ministerio de Hacienda ratifica que el IVA sobre alimentos queda fuera de la Ley de Rescate Fiscal tras orden presidencial, mientras evalúan compensaciones para la sostenibilidad pública.

El Ministerio de Hacienda de Colombia ha ratificado oficialmente que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) no se incluirá en la Ley de Rescate Fiscal para los productos de la canasta familiar y el sector agropecuario. Esta decisión administrativa cierra un debate político surgido tras la alocución del presidente Abelardo de la Espriella, quien el pasado domingo 15 de noviembre garantizó públicamente que los alimentos básicos no pagarían dicho gravamen durante sus primeros 100 días en el cargo.

Confirmación Ministerial en Sesión del Congreso

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, confirmó este martes 17 de noviembre, durante la primera sesión de trabajo con los coordinadores y ponentes de la Ley de Rescate, que la propuesta de imponer IVA a la canasta familiar queda totalmente excluida del proyecto. La comunicación directa con los senadores y representantes buscó dar claridad técnica y legal sobre el alcance de la reforma, asegurando que la política fiscal del Gobierno no afectará los precios de estos alimentos esenciales para la población.

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Mecanismo de Compensación Fiscal y Disciplina

A pesar de la exclusión de este ingreso tributario, el departamento de Hacienda aclaró que eliminar un impuesto de una reforma nunca es un proceso sin costo financiero. Para mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas y cubrir el recaudo previsto originalmente, el ministerio señaló que se están evaluando diversas alternativas de ajuste en el articulado de la ley. La disciplina fiscal se mantiene como el eje central de la iniciativa, lo que implica que cualquier reducción en la recaudación por alimentos debe ser compensada con nuevas fuentes de ingresos equivalentes.

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Posiciones Oficiales y Ausencia de Datos Técnicos

El comunicado oficial de la cartera económica no detalló específicamente cuáles son las alternativas de ajuste que se están considerando para reemplazar los recursos perdidos. Tampoco se precisó el monto exacto que representaba el capítulo de alimentos dentro del recaudo esperado, un dato crítico que los ponentes del Congreso tendrán que analizar para entender el impacto presupuestal real. El presidente Abelardo de la Espriella había establecido claramente su postura durante su discurso del 15 de noviembre al afirmar que no quiere que la comida de los colombianos pague IVA, evitando así nuevas cargas tributarias sobre el sector productivo.

Impacto en la Reforma Tributaria y Próximos Pasos

La exclusión del IVA a la canasta familiar representa un cambio significativo en la estructura original de la Ley de Rescate Fiscal, alineándose con las promesas de campaña del ejecutivo. Sin embargo, la ausencia de detalles sobre cómo se cubrirá este hueco fiscal deja incertidumbre sobre el futuro de la reforma. Los legisladores deberán revisar las nuevas fuentes de ingresos propuestas por el ministro Miguel Gómez Martínez para asegurar que la medida no comprometa la estabilidad económica del país a largo plazo.