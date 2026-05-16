Minimas pide a la Creg medidas urgentes contra un posible apagón ante la inminente llegada de 'El Niño'

El Ministerio de Minas y Energía emitió una alerta sobre el riesgo potencial en la prestación de servicios de energía en el país a partir de junio de 2026 debido a la inminente llegada de un nuevo fenómeno del Niño. Ante esta situación, la cartera de Edwin Palma solicitó ajustes regulatorios urgentes para ampliar la oferta de generación de energía en el país.

El Ministerio de Minas y Energía emitió una alerta sobre el riesgo potencial en la prestación de servicios de energía en el país a partir de junio de 2026 debido a la inminente llegada de un nuevo fenómeno del Niño.

Ante esta situación, la cartera de Edwin Palma solicitó ajustes regulatorios urgentes para ampliar la oferta de generación de energía en el país. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y los participantes en la subasta de Cargo por Confiabilidad revisarán las condiciones actuales para garantizar el suministro energético durante los próximos años.

Según el Ministerio, para el periodo entre diciembre de 2026 y noviembre de 2027 faltará 3,9 TWh-año, equivalente a cerca de 450 MW de capacidad efectiva funcionando de manera permanente, debido a las actuales restricciones regulatorias que limitan la entrada de nuevos proyectos y ampliaciones de generación. Además, la NOAA proyecta una probabilidad del 95% de ocurrencia de un nuevo fenómeno del Niño desde junio de 2026.

La circular también expone preocupación por el impacto del contexto internacional en los precios de las energías escasas. En respuesta, se solicitó a la CREG realizar ajustes regulatorios inmediatos destinados a incorporar nuevos recursos energéticos y fortalecer la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional durante los próximos periodos de sequía





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