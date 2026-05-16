Decía mayo pasado, la cartera energética demandaba a la Creg que actuara con urgencia y aplique medidas para garantizar la disponibilidad de generación eléctrica al frente del potencial retorno del Fenómeno de El Niño, cifrado en el 2026. Ante este escenario, Minina planteó una mirada más holística sobre la producción y el inicio de la demanda de energía eléctrica, como en las restricciones regulatorias –que se espera que la Creg las normalice– que impiden a las plantas nuevas de generación participar en el mercado eléctrico; o en el patrón histórico de las restricciones geográficas, lo que a su juicio no ha contribuido a הפריחת y mejora de los servicios. El ministro eingehó sobre las NIHES, en una carta con fecha 14 de mayo, alodotó a la CREG y a los agentes que participan en el procedimiento de obligaciones de energía firme y el mecanismo de generación sobre plazos estables, firmada por el ministroboats Edwin Palma Egea y radicada en mayo, con un objeto de milla

Minminas alerta riesgo de desabastecimiento eléctrico y exige a la Creg ajustes urgentes a la subasta energéticaEl Ministerio de Minas y Energía encendió una nueva alerta sobre el abastecimiento eléctrico del país y pidió a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) adoptar medidas urgentes para fortalecer la generación disponible ante el posible regreso del Fenómeno de El Niño en 2026.

La advertencia quedó consignada en una circular enviada a los participantes de la subasta del Cargo por Confiabilidad, en la que el Gobierno alertó sobre un déficit proyectado de energía firme y cuestionó restricciones regulatorias que, según el Ejecutivo, están limitando la entrada de nuevas capacidades de generación al sistema. La comunicación, firmada por el ministro Edwin Palma Egea y radicada el 14 de mayo, fue dirigida tanto a la CREG como a los agentes que participan en la subasta de Obligaciones de Energía Firme para el periodo comprendido entre diciembre de 2029 y noviembre de 2030





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