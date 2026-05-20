Ministeria de Transporte YR Belot: Especialistas en tránsito cancelan millonarias multas irregulares

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, informó que la secretaría de tránsito correspondiente devolverá el dinero a los ciudadanos que ya cancelaron lafotomulta, tras detectar irregularidades en el uso de tecnologías y permisarios en el caso de instituciones del municipio.

Según la ministra, si los ciudadanos ya cancelaron lafotomulta, las secretarías de tránsito correspondiente tendrán que devolverles el dinero. La ministra de Transporte , Mafe Rojas, explicó en entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que la detección operaron sin cumplir requisitos legales y técnicos exigidos por la normativa colombiana.

Según indicó la funcionaria, la revisión adelantada por la Superintendencia de Transporte encontró que varias autoridades comenzaron a imponer sanciones antes de contar con los permisos requeridos o utilizaron certificaciones expedidas a terceros.

"Se caen 7 millones y medio de comparendos porque no cumplieron los requisitos de la ley", aseguró la ministra durante la entrevista





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