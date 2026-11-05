Ministerio de Agricultura audita Fondo Nacional del Ganado tras enfrentamiento con Fedegán

El Ministerio de Agricultura inicia auditoría forense al Fondo Nacional del Ganado tras el conflicto entre Indalecio Dangond y José Félix Lafaurie por el manejo de recursos.

El Ministerio de Agricultura de Colombia ha confirmado que se encuentra en proceso de ejecución una auditoría integral, independiente y con enfoque forense sobre el Fondo Nacional del Ganado (FNG). Esta decisión administrativa busca examinar exhaustivamente la gestión de los recursos financieros administrados por la Federación Colombiana de Ganaderos ( Fedegán), en un contexto de elevada tensión institucional. La entidad gubernamental detalló que el objetivo primordial es analizar la recaudación, administración e inversión de los fondos provenientes de las cuotas de fomento ganadero.

Mecanismo de la auditoría forense del FNG

La autoridad agrícola estableció que el proceso de revisión pondrá una atención especial en la detección de posibles sobrepagos en las transacciones, gastos carenciados de soporte documental adecuado y conflictos de interés entre los administradores. La Presidencia de la República difundió esta información a través de su cuenta oficial en la plataforma X, asegurando que la inspección garantizará que los fondos recaudados a los productores se reinviertan en el fortalecimiento de la ganadería nacional bajo estrictos estándares de transparencia.

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Conflicto entre Dangond y Lafaurie

El anuncio de la revisión se produce inmediatamente después de un enfrentamiento público y grave entre el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie. Durante una reunión convocada el martes 3 de noviembre en las instalaciones del ministerio, la discusión derivó en que Dangond ordenara al líder gremial abandonar la sala. El cruce verbal quedó registrado en una grabación de audio que fue difundida posteriormente por Lafaurie.

Reacciones y cuestionamientos al procedimiento

José Félix Lafaurie calificó el incidente como un episodio sorprendente y bochornoso, argumentando que el trato recibido fue un atropello innecesario y que Colombia ha perdido las formas básicas del ejercicio del poder. El dirigente gremial relató que los asistentes fueron requisados y pasaron por un detector de metales, una medida que consideró diseñada para impedir el ingreso de dispositivos electrónicos. Aunque Lafaurie intentó resistirse inicialmente al retiro, finalmente salió de la oficina junto con su equipo de Fedegán.

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Impacto en el sector agropecuario

El ministro Indalecio Dangond había manifestado durante el altercado que llevaba ochenta días en el cargo y que estaba dedicado a limpiar la casa por la corrupción encontrada. Sin embargo, no presentó pruebas concretas en ese momento para respaldar sus afirmaciones. Fedegán emitió un respaldo institucional a Lafaurie, rechazando el manejo del conflicto y cuestionando la metodología empleada por el Ministerio de Agricultura para abordar los temas de la cadena cárnica y láctea.

Próximos pasos y calendario

A pesar de la firmeza en el anuncio, la Presidencia no detalló los hallazgos específicos que motivaron esta medida correctiva ni estableció un cronograma para conocer los resultados finales de la auditoría. La administración insiste en que bajo su premisa de defender los recursos públicos, no existen contratos inmunes ni recursos intocables. Se espera que el informe forense defina si hubo malversación o irregularidades administrativas en la gestión de los programas de extensión y acompañamiento técnico a los ganaderos.