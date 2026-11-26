El Ministerio de Agricultura obtuvo una sentencia favorable contra Fedegán que ordena entregar 61 solicitudes sobre el Fondo Nacional del Ganado en 48 horas, generando controversia sobre transparencia.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de Colombia ha obtenido un fallo judicial favorable en la disputa legal que mantiene con la Federación Colombiana de Ganaderos ( Fedegán). Esta decisión resuelve la controversia surgida por la administración del Fondo Nacional del Ganado y establece obligaciones estrictas para el gremio ganadero.

La providencia dictada ordena a Fedegán responder de manera completa y detallada a 61 solicitudes formuladas por la cartera ministerial. Además, el gremio debe entregar los documentos que respalden toda la información suministrada hasta el momento. Este proceso debe culminar en un término máximo de 48 horas, contadas a partir de la notificación formal de la providencia por parte de las autoridades competentes.

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Fedegán Califica la Sentencia como Victoria Judicial

Frente al comunicado oficial divulgado por el Ministerio de Agricultura, en el que se anuncia lo que se ha denominado una "victoria judicial" contra Fedegán, la Federación Colombiana de Ganaderos ha sostenido varios puntos clave para contextualizar los hechos. El gremio ha intentado aclarar la narrativa pública presentando su propia versión de la cronología de eventos y las acciones legales previas.

Fedegán indicó en primera medida que el pasado 22 de octubre de 2026 recibió dos solicitudes de información del Ministerio de Agricultura. Estas peticiones fueron remitidas por canales diferentes a los habitualmente utilizados para las comunicaciones institucionales entre ambas entidades. Ambas solicitudes estaban relacionadas estrechamente con la administración del Fondo Nacional del Ganado.

El gremio precisó que el propio Ministerio, en ejercicio de sus funciones como supervisor del contrato de administración número 20190001 del 4 de enero de 2019, estableció previamente un plazo de quince días hábiles para atender dichas solicitudes. Este detalle es fundamental para entender la postura de Fedegán sobre la urgencia y la procedencia de las acciones legales.

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Según relata el gremio, el 12 de noviembre, y antes del vencimiento del plazo concedido, el Ministerio instauró una acción de tutela contra Fedegán. La autoridad alegó la vulneración del derecho fundamental de petición, lo que generó la respuesta inmediata del sector ganadero ante el Juzgado Once Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá.

Cronología de Entrega de Información y Respuesta Legal

El 13 de noviembre, Fedegán entregó al Ministerio la respuesta de fondo, acompañada de la documentación correspondiente. Dado el volumen de la información, la entrega se realizó mediante un dispositivo de almacenamiento físico, específicamente un disco duro que contenía más de 190 GB de datos. Este detalle técnico ilustra la magnitud de la información custodiada por el gremio.

Fedegán enfatiza que cuenta con el radicado y el sello de recibido del propio Ministerio de Agricultura, confirmando que la entrega física se realizó efectivamente. Ese mismo día se dio respuesta a la acción de tutela ante el Juzgado Once Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, aportando la constancia de entrega de la información solicitada como parte del proceso legal.

La federación sostiene que estos son hechos documentados y no meras interpretaciones. Fedegán no ha sido notificada formalmente del fallo judicial más reciente. Al momento de emitir este comunicado, Fedegán afirma que no ha recibido la notificación formal de la decisión judicial que el Ministerio presenta ante la opinión pública como una victoria.

Crítica al Ministerio sobre Transparencia y Supervisión

Resulta sorprendente para Fedegán que el Ministerio haya decidido divulgar públicamente una interpretación del fallo antes de que el gremio haya tenido la oportunidad de conocerlo y ejercer los derechos procesales que le corresponden. Fedegán ha respetado y seguirá respetando las decisiones judiciales. Una vez conozca formalmente el fallo, procederá conforme a derecho.

Desde el gremio sostienen que una decisión judicial relacionada con el derecho de petición no constituye, por sí misma, un pronunciamiento sobre la legalidad, transparencia o eficiencia de la administración de los recursos parafiscales ganaderos. Pretender atribuirle ese alcance es inducir a error a la opinión pública, argumentan.

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Fedegán recalca que el Ministerio no es un tercero ajeno a la administración del Fondo Nacional del Ganado. Recordaron que, por mandato de la Ley 89 de 1993, el Fondo debe ceñirse a los lineamientos de política del Ministerio de Agricultura. El ministro de Agricultura o su delegado preside su Junta Directiva.

Además, el plan anual de inversiones y gastos requiere el voto favorable del ministro. Al Ministerio le corresponde el seguimiento y la evaluación de los programas y proyectos del Fondo. El Ministerio es supervisor del contrato de administración y recibe trimestralmente información sobre su ejecución.

Contradicciones sobre la Gestión del Fondo Nacional del Ganado

Por consiguiente, Fedegán considera contradictorio que quien tiene la responsabilidad legal de orientar, participar en las decisiones y supervisar la administración de los recursos pretenda presentarse ahora como una autoridad que desconoce su destinación. La información que el Ministerio reclama no corresponde a una administración de la cual haya estado ausente.

Se trata de una gestión en la que el Ministerio ha participado por mandato de la ley. Fedegán señala que el ministro ha insistido públicamente en mencionar los recursos recaudados por el Fondo Nacional del Ganado entre 2019 y 2025. Esto ocurre en un contexto que puede inducir a la opinión pública a pensar que se desconoce su destinación.

Se trata de recursos parafiscales recaudados durante siete años, incorporados en presupuestos anuales, destinados a programas establecidos por la ley y sometidos a mecanismos de seguimiento y control. Con esos recursos se ha contribuido a recuperar y preservar el estatus sanitario de Colombia como país libre de fiebre aftosa con vacunación.

Estos esfuerzos han protegido el patrimonio de cientos de miles de productores y generado condiciones para la apertura y consolidación de mercados internacionales. Fedegán afirma que está plenamente dispuesta a examinar cada peso invertido si el Ministerio desea realizar tal auditoría detallada.