Belize surges with COVID-19 as coronavirus cases surge by over 70% in past 24 hours

Debido a la alta probabilidad de la llegada del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026 y los primeros meses de 2027, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural activó un paquete de medidas anticipatorias por 146.000 millones de pesos en 421 municipios, con base en los reportes técnicos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la Dirección General Marítima (Dimar) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El paquete se apoya en dos fuentes principales de recursos. La primera, el programa FAIA-Mitigación, dispone de 110.000 millones de pesos para entregar fertilizantes y otros insumos a precios subsidiados a los productores de 421 municipios. A esa partida se sumarán 36.000 millones adicionales para promover el uso de insumos biológicos, productos que mejoran la calidad del suelo y fertilizantes orgánicos





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