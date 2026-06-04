Ministerio de Ambiente anuncia medidas para recuperar el caimán llanero

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible informó una serie de avances en la implementación del Plan de Acción Técnico e Interinstitucional orientado a fortalecer la gestión del Programa Nacional de Conservación del Caimán Llanero.

El Ministerio de Ambiente anuncia nuevas medidas para recuperar el caimán llanero . Las autoridades ambientales convocaron sesiones extraordinarias para aprobar rutas de liberación y anunciaron medidas de manejo reproductivo mientras avanza el proceso de recuperación de la especie.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible informó una serie de avances en la implementación del Plan de Acción Técnico e Interinstitucional orientado a fortalecer la gestión del Programa Nacional de Conservación del Caimán Llanero, una estrategia enfocada en la recuperación, conservación y liberación de esta especie silvestre. Esta estrategia se conoce después de las denuncias sobre irregularidades en el manejo de esta especie en peligro de extinción que busca ser recuperada a través de una estrategia encabezada por la Universidad Nacional.

Como parte de las medidas adoptadas, la cartera ambiental acordó con las entidades vinculadas al programa continuar desde esta semana con la alimentación de los ejemplares que permanecen bajo cuidado humano en el Parque Agroecológico Merecure y en la Universidad de los Llanos. Según el Ministerio, la Universidad Nacional de Colombia será la encargada de desarrollar el proceso de alimentación de los individuos, una labor que contará con el acompañamiento de Cormacarena y del propio Ministerio de Ambiente.

Esta actividad se ejecutará a través de la Fundación Reserva y Centro de Investigación El Cielo y del Club Profesional de Baloncesto Caimanes del Llano S.A. Además de garantizar la continuidad de la alimentación, las entidades responsables realizarán durante las próximas semanas visitas de verificación y seguimiento en territorio para evaluar las condiciones de los ejemplares y el desarrollo de las acciones contempladas en el plan.

Dentro de este cronograma, el Ministerio de Ambiente liderará el próximo 5 de junio una visita de verificación al Parque Agroecológico Merecure y a la Estación Biológica Tropical Roberto Franco, con el propósito de hacer seguimiento a las medidas implementadas y revisar el estado de los animales que forman parte del programa de conservación. Otro de los frentes de trabajo anunciados por la cartera ambiental está relacionado con la toma de decisiones técnicas para avanzar en la recuperación de la especie.

En ese sentido, fue convocada para el 4 de junio una sesión extraordinaria del Comité Coordinador para la Categorización de Especies Silvestres Amenazadas. La reunión, coordinada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, buscará avanzar en la definición de tiempos y medidas inmediatas para fortalecer las acciones de recuperación del caimán llano.

Posteriormente, los días 9 y 22 de junio se realizarán nuevas sesiones del comité, espacios en los que se espera aprobar las rutas de liberación sustentadas en información científica y técnica. El proceso de liberación y repoblamiento constituye uno de los componentes centrales de la estrategia anunciada por el Gobierno.

De acuerdo con el comunicado oficial, el Ministerio de Ambiente y la autoridad ambiental competente definieron cinco puntos para avanzar en estas acciones: Guarrojo, Planas, Manacacías I, Manacacías II y la laguna Las Tolitas. La primera fase de liberación y recuperación de ejemplares comenzará en julio. Actualmente, las entidades involucradas adelantan la revisión técnica de los protocolos necesarios y la estructuración logística requerida para desarrollar los traslados y las posteriores actividades de repoblamiento.

El Ministerio explicó que, bajo el principio de coordinación institucional y en articulación con el Ministerio de Defensa, las autoridades ambientales y otras entidades del orden nacional, se están desarrollando acciones logísticas para respaldar los procesos de traslado de los ejemplares hacia áreas que corresponden a la distribución natural de la especie. La historia del mono capuchino que pasó más de tres años encadenado y fue rescatado en el Valle del Cauca: era exhibido a través de redes sociales.

Otro de los temas abordados por la cartera ambiental es el estado sanitario y poblacional de los animales. Según el Ministerio, los reportes técnicos y las necropsias disponibles indican que los 15 fallecimientos reportados durante 2025 obedecieron a causas naturales. De acuerdo con la información recopilada, estas muertes no estuvieron asociadas a cuadros de inanición ni a la ausencia de alimentación.

Las evaluaciones realizadas por las autoridades identificaron causas naturales y eventos relacionados con el comportamiento propio de la especie como factores asociados a esos decesos





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