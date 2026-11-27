Colombia busca reubicar ejemplares de hipopótamo en 13 zoológicos para frenar su crecimiento poblacional y proteger la fauna nativa del Magdalena Medio de una crisis ecológica inminente.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha iniciado un proceso estratégico para ampliar las alternativas de gestión frente a la proliferación de hipopótamos en Colombia. Esta medida busca derivar parte de la población de esta especie exótica a instalaciones especializadas, como una vía para mitigar su impacto ambiental y reducir la tensión con las comunidades locales.

Estrategia de reubicación en zoológicos y bioparques

La entidad gubernamental convocó específicamente a 13 zoológicos y bioparques distribuidos a lo largo del territorio nacional para explorar la viabilidad de recibir ejemplares de hipopótamo. El objetivo central de esta iniciativa es identificar espacios seguros que puedan acoger a los animales sin comprometer el bienestar de las poblaciones silvestres remanentes.

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Este viernes 27 de noviembre, se llevó a cabo una mesa de trabajo fundamental con las instituciones educativas y recreativas convocadas. Durante esta reunión, se resolvieron inquietudes de tipo administrativo y logístico, permitiendo identificar posibles espacios físicos para la relocalización de los ejemplares en cuestión.

El Ministerio de Ambiente ha asumido el compromiso de trabajar conjuntamente con las entidades interesadas en garantizar la viabilidad operativa de estos traslados. Esto incluye la búsqueda activa de mecanismos de financiación y soluciones de transporte especializado que aseguren la seguridad de los animales durante el proceso de mudanza.

Crecimiento poblacional y riesgos ecológicos

La necesidad de esta acción urgente responde a estimaciones alarmantes presentadas por el Ministerio, que sitúan la población actual de hipopótamos en Colombia en cerca de 260 ejemplares. La inmensa mayoría de estos animales se concentran en la región del Magdalena Medio, área que se ha convertido en el epicentro de la expansión de la especie.

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Las proyecciones indican que, si no se implementan medidas de control eficaces, la población podría superar los 1.200 ejemplares en un periodo inferior a diez años. Este crecimiento exponencial plantea un escenario de crisis para la biodiversidad y la seguridad pública en las cuencas hidrográficas afectadas.

La preocupación de las autoridades ambientales se centra en los efectos devastadores de esta especie sobre los ecosistemas acuáticos y la fauna nativa. Se ha advertido que al menos siete especies están en riesgo directo de extinción local debido a la presencia de estos mamíferos de gran tamaño.

Entre las especies amenazadas se encuentran el manatí, la nutria, el chigüiro, la tortuga del río Magdalena, el bocachico y el bagre rayado. Además, se estima que cerca de 200 especies de plantas acuáticas podrían verse afectadas por el deterioro de la calidad del agua.

Este deterioro hídrico está asociado directamente a la acumulación de materia orgánica y la proliferación de bacterias generadas por la alta densidad de hipopótamos en los ríos, lo que compromete la salud de todo el ecosistema fluvial.

Protocolos técnicos y selección de ejemplares

La búsqueda de reubicación en zoológicos y bioparques se integra dentro del Plan para la Prevención, Control y Manejo de la Especie Exótica Invasora Hipopótamo. Este plan responde a recomendaciones técnicas de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y complementa otras medidas como la esterilización, el confinamiento y la eutanasia selectiva.

David Echeverri, biólogo y jefe de la Oficina de Gestión de la Biodiversidad de Cornare, detalló que la aplicación de cada intervención depende estrictamente de las condiciones individuales de cada animal. Los factores determinantes incluyen el comportamiento, la edad y la capacidad logística para manejar la especie en un entorno específico.

Echeverri explicó que si un ejemplar puede ser capturado mediante un guacal y su comportamiento no es extremadamente agresivo, puede ser trasladado a un zoológico. La colección de la Hacienda Nápoles u otras instalaciones en Colombia son candidatas potenciales para esta reubicación.

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Cuando el entorno no permite garantizar una captura segura o existen riesgos para el personal de campo, la eutanasia se convierte en la alternativa técnicamente viable. Los equipos deben realizar un seguimiento diario, establecer rutas de movilidad y definir puntos de captura precisos antes de intervenir.

La persecución de un hipopótamo en campo abierto es complicada, ya que su instinto de protección implica buscar refugio en el agua. Para estas operaciones, se utilizan rifles de dardos y medicamentos de control administrados exclusivamente por veterinarios especializados.

Operaciones en Antioquia y compromiso a largo plazo

Cornare ha anunciado el acompañamiento de expertos sudafricanos con amplia experiencia en el manejo de estos animales, incluso en condiciones acuáticas. Esta colaboración internacional busca optimizar los protocolos de seguridad y eficiencia en las operaciones de campo.

En Antioquia, la entidad prevé realizar durante los próximos cuatro meses las primeras 10 eutanasias de ejemplares priorizados por el riesgo que representan para las comunidades. Estas intervenciones se focalizarán en zonas cercanas a Doradal y fincas alrededor de lo que fue la Hacienda Nápoles.

También se incluirán puntos estratégicos entre Puerto Berrío y Puerto Triunfo, áreas donde la selección responde a la cercanía de los animales con viviendas, vías, personas y embarcaciones. Los pescadores de la región han reportado incidentes graves, incluyendo ejemplares que persiguen a los usuarios y situaciones que han casi provocado accidentes fatales.

Echeverri advirtió que estas primeras 10 intervenciones no resolverán el problema estructural. Si solo se atienden estos casos, en dos años habrá muchos más ejemplares en riesgo alto, lo que exigirá repetir las operaciones con mayor dificultad.

Por ello, Cornare insiste en que el manejo debe ser integral, combinando reubicación, cautiverio controlado, esterilización y eutanasia cuando no existan alternativas. Con la convocatoria a zoológicos y bioparques, el Ministerio busca sumar capacidades para ampliar las opciones de relocalización de manera sostenible y ética.