Ministerio de Defensa confirma heridos entregados a autoridades después de enfrentamientos en San José del Guaviare

El Ministerio de Defensa confirmó que algunos heridos se estarían entregando a las autoridades después de los enfrentamientos entre disidencias de Calarcá e Iván Mordisco en San José del Guaviare. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó que la masacre de semejantes proporciones incluso habría podido ser utilizada para atentar contra la Fuerza Pública.

Tras los enfrentamientos entre disidencias de Calarcá e Iván Mordisco , el Ministerio de Defensa confirmó que algunos heridos se estarían entregando a las autoridades. Se conocen nuevos detalles del cruento enfrentamiento entre disidentes en una zona semiselvática de San José del Guaviare.

Las labores de traslado de las 48 víctimas para sus respectivas inspecciones forenses y plena identificación en Villavicencio y Bogotá avanzan. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó que la masacre de semejantes proporciones incluso habría podido ser utilizada para atentar contra la Fuerza Pública. Tras su más reciente visita a Antioquia con motivo de las medidas de seguridad para las elecciones de este domingo, desde Rionegro, Sánchez afirmó que algunos de los cuerpos venían con artefactos explosivos.

Se cree que los disidentes pretendían que cuando los abordaran en una aeronave o en un vehículo de la Fuerza Pública, los hicieran explotar. No se descarta que la cifra de muertos pueda aumentar, pues hay heridos que se han acercado a diferentes instituciones. En el hecho de orden público, atribuido a facciones disidentes al mando de alias Calarcá, no se descarta la existencia de víctimas menores de edad.

Por lo tanto, el ministro Sánchez destacó que podría tratarse de una situación denunciable ante organismos internacionales. El Ministerio de Defensa continúa investigando el incidente y se están tomando medidas para prevenir futuros enfrentamientos. Las autoridades están trabajando para identificar a los responsables y traerlos a la justicia. La situación en San José del Guaviare sigue siendo delicada, y se requiere una respuesta firme de las autoridades para restaurar la seguridad y el orden en la región.

La comunidad internacional sigue muy de cerca la situación y espera una respuesta efectiva de las autoridades colombianas para abordar este problema. La Fuerza Pública colombiana está trabajando arduamente para proteger a la ciudadanía y mantener la seguridad en la región. La situación en San José del Guaviare es un recordatorio de la importancia de la seguridad y la estabilidad en la región. Las autoridades deben tomar medidas para prevenir futuros enfrentamientos y proteger a la ciudadanía.

La comunidad internacional está vigilando la situación y espera una respuesta efectiva de las autoridades colombianas. La seguridad y la estabilidad en la región son fundamentales para el bienestar de la ciudadanía. Las autoridades deben trabajar arduamente para restaurar la seguridad y el orden en la región. La situación en San José del Guaviare es un recordatorio de la importancia de la seguridad y la estabilidad en la región.

Las autoridades deben tomar medidas para prevenir futuros enfrentamientos y proteger a la ciudadanía. La comunidad internacional está vigilando la situación y espera una respuesta efectiva de las autoridades colombianas. La seguridad y la estabilidad en la región son fundamentales para el bienestar de la ciudadanía. Las autoridades deben trabajar arduamente para restaurar la seguridad y el orden en la región





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