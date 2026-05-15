Ministerio de Defensa confirma que audio atribuido a cabecilla de disidencias Farc es de un extorsionador detenido en la cárcel

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha confirmado que el audio atribuido a un supuesto cabecilla de disidencias Farc que mencionaba a un candidato presidencial y hablaba de presiones y cobros contra comunidades, corresponde a un extorsionador que se encuentra detenido en la cárcel La Picaleña.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez , aseguró que el audio en el que un supuesto cabecilla menciona a un candidato presidencial Frente a ello nuestra Policía Nacional hizo una investigación, ya tenemos una información criminal y dicho audio se trataría es de un extorsionador que se encuentra detenido en la cárcel La Picaleña Según Sánchez, la verificación adelantada por las autoridades permitió establecer que esta persona ‘no tendría ninguna relación con algún grupo criminal, ya sea las disidencias bajo el criminal alias ‘Calarcá’, bajo el criminal alias ‘Mordisco’ o bajo cualquier otro criminal Las declaraciones se conocen luego de la circulación de un audio atribuido a alias ‘Rogelio Benavides’, en el que se menciona a un candidato presidencial y se habla de presiones y cobros contra comunidades .

El jefe de la cartera de Defensa hizo referencia al contexto de seguridad de cara a las elecciones presidenciales. Nos encontramos ya en portas de unas elecciones donde la volatilidad se eleva aún más a medida que nos acercamos a ellas y donde la desinformación en las diferentes redes sociales y sistemas de información vuelve aún más compleja la seguridad”, señaló. El ministro también aseguró que las amenazas contra la democracia continúan siendo una preocupación para las autoridades. (...

) eso nos muestra que la amenaza contra la democracia es persistente y en ningún momento la ignoramos”, afirmó Pedro Sánchez. | Tras conocerse los audios en donde un supuesto cabecilla de disidencias Farc presiona para votar por un candidato presidencial, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que la voz corresponde a ‘un extorsionador que se encuentra recluido en la cárcel’





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