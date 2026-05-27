Ministerio de Defensa ofrece 200 millones por información sobre atentado a batallón en Riohacha

El Ministerio de Defensa de Colombia ofreció una recompensa de 200 millones de pesos por información que lleve a la captura de los responsables del atentado con explosivos contra un batallón militar en Riohacha, La Guajira, que dejó 12 heridos. Las autoridades señalan al ELN y advierten sobre intentos de generar terror en época electoral.

El Ministerio de Defensa de Colombia anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables del atentado terrorista contra el Batallón de Infantería Mecanizado No. 6 en Riohacha , La Guajira .

El ataque, ocurrido en las últimas horas, dejó al menos 12 militares heridos y generó una fuerte alerta de seguridad en la región. Según las primeras investigaciones, las autoridades atribuyen el hecho al Frente 6 de Diciembre del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado que mantiene presencia en varios corredores del Caribe colombiano.

El ministro Pedro Sánchez calificó el acto como un crimen de lesa humanidad y una acción cobarde que demuestra la debilidad del ELN, en respuesta a los golpes recibidos por la Fuerza Pública. Añadió que en temporada electoral algunos grupos focalizados intentan generar terror físico o mediático para influir en los votantes, y recordó que el terrorismo se combate con prevención, Por ello, se ofrece esta sustancial recompensa y se insta a la ciudadanía a reportar cualquier información a la línea 157.

El Ejército desplegó un operativo especial para reforzar la seguridad en la zona y avanzar en las labores de investigación. Las hipótesis iniciales apuntan al uso de artefactos explosivos improvisados. Este incidente se suma a la preocupación por un posible plan de sabotaje del ELN a las elecciones, según lo advertido por expertos. Paralelamente, otras instituciones como la Procuraduría y la Contraloría han emitido alertas sobre riesgos institucionales y ambientales, aunque no directamente vinculados al atentado.

El gobierno enfrenta así múltiples desafíos de seguridad en el contexto preelectoral, mientras busca garantizar la protección de la infraestructura militar y civil en zonas sensibles del país





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