Ministerio de Defensa presenta 41 denuncias por corrupción en el sector militar bajo el gobierno de Petro

El Ministerio de Defensa radicó 41 denuncias formales por presuntas irregularidades en contratos públicos durante el gobierno de Petro, afectando cerca de 155 mil millones de pesos.

El Ministerio de Defensa de Colombia ha oficializado el ingreso de 41 denuncias formales ante las autoridades competentes, derivadas de un total de 82 reportes iniciales sobre posibles irregularidades detectadas en el sector. Estas acciones legales se centran en hechos ocurridos durante la administración del expresidente Gustavo Petro y podrían comprometer un monto cercano a los 155.000 millones de pesos en afectación de recursos públicos.

Detalle de las Denuncias Presentadas

El titular de la cartera de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, fue el encargado de revelar esta cifra durante una alocución pública en la que presentó un balance detallado de la situación administrativa y legal del sector. El funcionario explicó que de los 82 reportes recibidos por la entidad, la mitad ha sido canalizada formalmente hacia las instancias de control y justicia para su debido escrutinio y sanción.

Also read Ministro de Defensa revela 82 alertas de corrupción en gobierno de Gustavo Petro

Estas denuncias no son meras suposiciones, sino que responden a hechos específicos que podrían representar una afectación patrimonial significativa para el Estado colombiano. Mora López enfatizó que estas acciones se realizan en cumplimiento de los deberes institucionales para proteger el erario nacional y garantizar que la administración pública se realice con la más estricta legalidad.

Tipos de Irregularidades Identificadas

Los reportes incluyen conductas altamente gravosas como el presunto interés indebido en la celebración de contratos, una práctica que busca favorecer intereses particulares por encima del bien común. Entre los delitos mencionados se encuentran el contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cohecho, colusión y la comisión de falsedades en documento público, figuras que tipifica el código penal colombiano.

Advertisement

Una de las situaciones más destacadas por el ministro tiene que ver con el contrato para el mantenimiento de los helicópteros MI-17, una aeronave vital para las operaciones de la fuerza aérea. Según la información reportada, existen inconsistencias graves relacionadas con la selección de la empresa encargada de realizar estos trabajos técnicos y de reparación.

Implicaciones Legales y Futuro del Caso

El ministro aclaró que, según la información proporcionada, el contrato de mantenimiento de estas aeronaves habría sido orientado hacia una empresa que no reunía las condiciones exigidas por las normativas vigentes. Este caso específico hace parte del paquete de situaciones que están bajo revisión exhaustiva y que deberán ser esclarecidas plenamente por las autoridades competentes antes de emitir juicios de valor definitivos.

El titular de la Defensa aseguró que la entidad continuará entregando las pruebas y la información que sean requeridas para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, sin importar que estos ocurrieran en una administración anterior. Además, indicó que se fortalecerán los mecanismos de control interno y se adoptarán las medidas administrativas correspondientes, dentro de las competencias que le son propias a la cartera.

Jorge Eduardo Mora López insistió en que la determinación de posibles responsabilidades deberá hacerse exclusivamente con base en las pruebas recabadas, respetando escrupulosamente el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas involucradas. Este enfoque busca evitar juicios anticipados mientras se garantiza que la justicia actúe con celeridad y eficacia.

Advertisement

El jefe de la cartera de Defensa reiteró que el propósito fundamental de estas actuaciones es garantizar la transparencia absoluta en el manejo de los recursos públicos. Al mismo tiempo, se busca evitar que se presenten nuevas irregularidades en el sector militar en el futuro, estableciendo precedentes de integridad institucional.

Por ahora, los 41 casos denunciados deberán seguir su curso natural ante las autoridades judiciales y de control, que tendrán la responsabilidad fundamental de establecer si existieron conductas delictivas y quiénes serían los responsables legales y penales de tales actos. Este proceso marcará un hito en la rendición de cuentas de la administración pasada y en la lucha contra la corrupción en Colombia.