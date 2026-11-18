El Ministerio de Defensa activa nuevos protocolos de inteligencia y patrullaje aéreo para proteger seis peajes atacados en los últimos 12 días en Colombia.

El Ministerio de Defensa de Colombia ha implementado una estrategia operativa integral destinada a garantizar la seguridad en las carreteras nacionales y los puntos de cobro de peajes. Esta medida se ejecuta con el propósito expreso de restablecer la tranquilidad en la movilidad ciudadana, en respuesta directa a la ola de atentados violentos que afectaron la infraestructura vial durante el reciente puente festivo.

Sequela de ataques en infraestructura vial

La decisión surge tras documentar tres incidentes específicos ocurridos en distintos puntos geográficos del territorio nacional. Los hechos se concentraron en la salida de Neiva, donde se encontraba el peaje hacia el municipio de Aipe, así como en las instalaciones Los Cauchos, que conectan a Neiva con Rivera en el departamento del Huila. Adicionalmente, el peaje de Pipiral, ubicado en la vía hacia el Llano en el Meta, también fue blanco de la acción delictiva.

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Con la adición de estos episodios recientes, el balance acumulado asciende a siete ataques perpetrados contra seis peajes diferentes a lo largo de los últimos doce días. Esta escalada de violencia comenzó inicialmente en los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca, demostrando una tendencia expansiva que ahora ha alcanzado los departamentos del Huila y el Meta, lo que obliga a una reconfiguración inmediata de los esquemas de protección.

Protocolos de inteligencia y vigilancia aérea

Para mitigar las amenazas inminentes contra la infraestructura de transporte, el Ministerio de Defensa ha establecido múltiples puntos de prevención y reacción inmediata. El componente central de este plan consiste en la intensificación de las labores de inteligencia, las cuales buscan anticipar y desarticular posibles acciones futuras contra las vías del país, priorizando la prevención sobre la respuesta reactiva.

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Como parte de la modernización operativa, se incorpora el uso estratégico de patrullajes aéreos utilizando drones equipados con sistemas de vigilancia térmica avanzada. Esta tecnología permite monitorear de manera continua y precisa las áreas críticas y los alrededores de los peajes, facilitando la detección temprana de movimientos sospechosos incluso en condiciones de baja visibilidad o durante la noche.

Despliegue terrestre y posicionamiento militar

En el ámbito terrestre, el esquema de seguridad del Ministerio establece un posicionamiento permanente de unidades motorizadas en los puntos más vulnerables. Se ha intensificado el rigor en los controles de seguridad que se realizan en los peajes más transitados del país, asegurando que la presencia disuasiva de las fuerzas armadas sea constante y visible para desincentivar cualquier intento de agresión.

Paralelamente, las autoridades han emitido un llamado urgente a la ciudadanía para mantener la prudencia extrema al utilizar estas vías. Se instruye a los conductores y pasajeros para que reporten inmediatamente cualquier actividad o elemento sospechoso y que atiendan estrictamente las orientaciones de las autoridades presentes en el tramo carretero, fomentando una corresponsabilidad en la seguridad colectiva.

Compromiso político y refuerzo en el Huila

El presidente Abelardo De La Espriella ha respaldado públicamente estas determinaciones para reforzar la seguridad en el Huila, desplegando recursos significativos en la zona. Sus decisiones incluyen el envío de un batallón de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 13, conocida como Fudra 13, y la activación operativa del Bloque de Seguridad Urbana y Rural, conocido como Bosur, en la capital del departamento de Neiva.

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Este despliegue del batallón de la Fudra 13 comenzará a partir de la próxima semana, marcando un hito en la capacidad de respuesta rápida del Estado. Se suma entonces la entrada en funcionamiento del Bosur en Neiva para fortalecer las operaciones contra las estructuras criminales con presencia en el departamento, reafirmando la voluntad política de no permitir que grupos narcoterroristas intimiden a la población ni arrebaten el control del territorio.

Pasos concretos para la protección estatal

El paquete de acciones concretas contempla el despliegue inmediato de unidades militares, la protección física de las instalaciones policiales existentes y el fortalecimiento general de la seguridad en puntos estratégicos del departamento del Huila. La implementación de estas medidas busca garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de los usuarios de las vías públicas en la región.

Las cinco medidas específicas anunciadas por las autoridades incluyen el refuerzo militar mediante la llegada del FUDRA 13, la activación del Bosur en Neiva, la protección de doce estaciones de policía mediante mallas y elementos antidrones, la activación de un plan especial para los peajes del departamento y la protección general de la infraestructura crítica del Estado en todo el Huila.