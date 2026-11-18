El Ministerio de Educación de Colombia implementa austeridad con un recorte de $386.173 millones en inversión 2026 y cambios en Fomag para garantizar servicios.

El Ministerio de Educación de Colombia ha iniciado una estrategia integral de austeridad administrativa y financiera. Esta medida busca reducir los gastos de funcionamiento e inversión sin afectar la prestación del servicio educativo en el país. La titular de la cartera, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, explicó que la entidad trabaja en un plan de ajuste presupuestal. El objetivo es mejorar la administración de los recursos y garantizar que el dinero tenga un impacto directo en las prioridades del sector.

Recorte de $386.173 millones en inversión 2026

La Ministra Ilva Myriam Hoyos confirmó que la entidad solicitó al Gobierno una reducción de $386.173 millones en el presupuesto de inversión correspondiente a 2026. De ese monto total, $13.341 millones ya fueron descontados mediante el Decreto 1585. Otros $372.832 millones quedaron pendientes de ajuste administrativo. A esta cifra se suman $11.726 millones adicionales que la entidad también pretende incluir en el recorte presupuestal general.

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Circular 054 de 2026 controla gastos de viaje

Las medidas de austeridad también alcanzan los gastos de funcionamiento operativo. A través de la Circular 054 de 2026, el Ministerio estableció nuevos controles estrictos para autorizar viajes, desplazamientos y comisiones de servicio de sus funcionarios. Según el balance presentado por Hoyos Castañeda, estas disposiciones permitieron disminuir en un 70 por ciento el gasto mensual relacionado con dichos conceptos. Mientras entre enero y julio se registraban 422 comisiones mensuales, entre agosto y octubre la cifra bajó a 119. El desembolso mensual pasó de $440 millones a $131 millones, lo que representa un ahorro significativo para la entidad.

Reducción drástica en contratos de prestación de servicios

Otro de los rubros intervenidos corresponde a la contratación de personal por prestación de servicios. Las cifras del Ministerio indican que entre enero y julio de 2026 se suscribieron 795 contratos. Estos tenían un valor cercano a los $88.000 millones. En contraste, entre agosto y noviembre, bajo la actual administración, se firmaron siete contratos. La Ministra sostuvo que el propósito de estos ajustes no es disminuir la cobertura ni comprometer la calidad de la educación. Busca establecer criterios más estrictos para distribuir y ejecutar el presupuesto. En ese sentido, insistió en que las decisiones de gasto deben responder a necesidades concretas y producir resultados evaluables.

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Gobierno de Abelardo de la Espriella interviene el Fomag

El pasado 3 de noviembre, el Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció la terminación del contrato de fiducia con la Fiduprevisora S. A. Esta entidad estuvo encargada durante 36 años de la administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). La decisión se adoptó después de una revisión jurídica, financiera, técnica y operativa. Busca responder a las dificultades que han afectado la prestación de los servicios de salud. También busca el reconocimiento de las prestaciones económicas de los docentes y sus familias. El Ministerio de Educación informó que la decisión de no prorrogar el Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990 se fundamentó en un análisis. Este identificó problemas estructurales en el funcionamiento del Fondo. Algunos están relacionados con el modelo de administración implementado durante el Gobierno anterior.

Patrimonio negativo y auditoría forense del Fomag

La Ministra Ilva Myriam Hoyos calificó la determinación como histórica. Aseguró que busca proteger los derechos fundamentales del magisterio y corregir las situaciones adversas identificadas durante la ejecución contractual. Uno de los hallazgos más relevantes fue la identificación de un patrimonio negativo de $3,1 billones a junio de 2026. Esta situación llevó al Mineducación a solicitar una auditoría forense. El objetivo es establecer cómo se administraron los recursos del Fondo. También se busca determinar si durante la ejecución del contrato se presentaron irregularidades o posibles hechos de corrupción. El Ministerio aseguró que continuará implementando mecanismos de control. Estos buscan fortalecer la transparencia y procurar que los recursos disponibles se concentren en garantizar el derecho a la educación de niños, jóvenes y adultos en el país.