Ministerio de Justicia: Situación lamentable en centros de detención

El ministro de Justicia dio a conocer que la Corte Constitucional se encuentra en estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario colombiano. Además, denunció la situación catastrófica en los centros de detención como una 'tragedia humanitaria' y pidió una ayuda integral del problema.

El ministro de Justicia responsabilizó a la Corte Constitucional de la situación a la que calificó como una «tragedia humanitaria». En los centros de detención privados, personas permanecieron hasta cinco años en instalaciones diseñadas para 36 horas, con sobrepoblación superior al 500 % y falta de medicamentos .

Durante las diligencias, magistrados escucharon testimonios y revisaron aspectos como hacinamiento, acceso a salud, alimentación, infraestructura y servicios públicos. Los casos más críticos como el en el antiguo centro de detención transitoria ‘CAIMEG’ en Riohacha, donde existía una sobreocupación superior al 100 %.

Además, la falta de infraestructura eléctrica, humedad, almacenamiento de agua en recipientes improvisados e insuficiencia de baños y espacios reducidos usados al mismo tiempo para dormir, cocinar y guardar pertenencias





BluRadioCo / 🏆 28. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ministerio De Justicia Corte Constitucional Cenesida Centros De Detención Preventiva Estaciones De Policía Infraestructura Eléctrica Baños Insuficientes Espacios Reducidos Falta De Medicamentos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nuevo ataque del presidente a la Corte Suprema de JusticiaEl mandatario se fue contra la Corte por la decisión que tomó sobre el proyecto de jurisdicción agraria en el Congreso.

Read more »

El 'tierrero' de la justicia agraria: la pelea entre el Gobierno, la Corte y los gremiosEl Gobierno hoy está llamando gamonales y antidemocráticos a quienes se oponen a que sea quien define qué sí y qué no con los terrenos baldíos.

Read more »

Corte Suprema de Justicia abre investigación formal contra la senadora Martha Peralta: llamada a indagatoriaAvanzan las investigaciones para determinar si más congresistas o funcionarios públicos estuvieron involucrados en el escándalo de la UNGRD

Read more »

Corte Suprema de Justicia: Pagar, prometer o recibir por acceso sexual a menoresEl fallo judicial enfatiza que en lugar de llamar a los demandantes o exploteadores sexuales como 'clientes', es más preciso y justo que se les Nomenren como exploteadores sexuales directos o proveedores de servicios sexuales. Además, enfatiza que cualquier persona mayor de 18 años que ofrezca o prometa dinero, o cualquier otra naturaleza, de acceso sexual a menores de edad está actuando como exploteadores sexuales directos y debería considerarse como tal.

Read more »