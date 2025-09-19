Ministerio de Minas y Energía Anuncia Reducción de Costos de Transporte de Gas Natural

El Ministerio de Minas y Energía implementa medidas para disminuir los costos de transporte de gas natural en Colombia, beneficiando a usuarios y el sector productivo, y promoviendo la estabilidad del mercado energético.

El Ministerio de Minas y Energía ha comunicado una importante actualización en los costos del transporte de gas natural , con el objetivo de beneficiar tanto a los usuarios como al sector productivo. Esta revisión tarifaria, que forma parte de una estrategia integral para estabilizar el mercado energético, se traduce en una reducción significativa en los costos de transporte en rutas clave.

Por ejemplo, el transporte de gas natural en el tramo Cartagena – Bogotá experimentará una notable disminución, pasando de 5,68 USD/kPCD (equivalente a 5,68 dólares por cada mil pies cúbicos de gas transportados diariamente) a 3 USD/kPCD. Esta reducción, cercana al 50%, representa un alivio considerable para los consumidores y las empresas que dependen del suministro de gas. La medida responde a un análisis profundo de la metodología tarifaria y a la necesidad de optimizar los costos en un mercado dinámico. \El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, resaltó la importancia de estas acciones. En sus declaraciones, el ministro enfatizó que la revisión de la metodología tarifaria, junto con la actualización de la regulación sobre el margen de comercialización en el mercado secundario y la habilitación de nuevas infraestructuras, son pasos fundamentales para reducir la presión sobre las tarifas y asegurar una mayor estabilidad en el mercado del gas natural. Además, el ministro Palma subrayó la necesidad de colaboración y compromiso por parte de todos los agentes del sector energético. Hizo un llamado a priorizar los proyectos estratégicos de infraestructura, como la importación y regasificación de gas, dejando de lado los intereses particulares en aras de la seguridad energética nacional. El ministro destacó la importancia de una visión a largo plazo y de la cooperación entre los diferentes actores del sector. Asimismo, se mencionó la posibilidad de aprovechar las oportunidades de integración regional, especialmente en las zonas fronterizas, para fortalecer la seguridad del suministro y optimizar los recursos disponibles.\El anuncio del Ministerio de Minas y Energía se enmarca en una iniciativa más amplia denominada 'Reactivación del Corredor de la Vida’, un programa que busca impulsar el desarrollo de la infraestructura energética y optimizar el funcionamiento del mercado del gas natural en Colombia. Esta iniciativa contempla diversas acciones, incluyendo la modernización de la infraestructura existente, la promoción de la inversión en nuevas tecnologías y el fortalecimiento de la regulación del sector. El objetivo principal es garantizar un suministro confiable y asequible de gas natural para todos los colombianos, al mismo tiempo que se fomenta la competitividad del sector y se protege el medio ambiente. La disminución de los costos de transporte es solo una de las primeras medidas concretas de este plan, el cual también incluye la revisión y actualización de otros componentes de la cadena de valor del gas natural. Se espera que la implementación de estas acciones genere un impacto positivo en la economía nacional, reduciendo los costos de producción y beneficiando a diversos sectores productivos, desde la industria hasta el transporte. En definitiva, el Ministerio de Minas y Energía se encuentra comprometido con la transformación del sector energético y con la construcción de un futuro energético sostenible para Colombia





