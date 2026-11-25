El apagón por atentado terrorista deja 68% de demanda recuperada. Putumayo lidera con 72%, mientras Caquetá apenas alcanza 48% en la restitución del servicio eléctrico el 25 de noviembre.

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia informó el miércoles 25 de noviembre que ha logrado restablecer cerca del 68% de la demanda eléctrica en la región del suroccidente del país. Esta recuperación parcial se produce menos de 24 horas después de que un evento disruptivo dejara sin servicio a una amplia zona, afectando significativamente a varios departamentos. A pesar de los avances técnicos, la autoridad nacional enfatizó que la normalización total del suministro aún no se ha alcanzado y que los trabajos de reparación continúan activos en la red de distribución.

Desglose Regional de la Recuperación Eléctrica

Los datos oficiales presentados por la entidad gubernamental revelan una disparidad notable en el ritmo de restablecimiento entre los diferentes departamentos afectados. Putumayo lidera las cifras con un 72% de la demanda recuperada, seguido de cerca por Cauca y Nariño, ambos con un 71%. El sur del Huila presenta un porcentaje ligeramente inferior, alcanzando el 69% de normalización en sus servicios. Por otro lado, Caquetá se consolida como la zona más impactada, con apenas el 48% de la demanda eléctrica restituida en el momento del reporte oficial.

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Es fundamental destacar que el Ministerio de Minas y Energía no especificó un plazo concreto para lograr la normalización completa del servicio en todas las regiones. La única certeza proporcionada por la autoridad es la continuidad de las operaciones de mantenimiento y reparación en la infraestructura de la red. Esta falta de una fecha límite exacta refleja la complejidad de los daños sufridos y la necesidad de asegurar la estabilidad del sistema antes de cerrar todos los puntos de interrupción.

Investigación sobre el Causante del Colapso

El origen de esta interrupción masiva ha sido confirmado por la Presidencia de la República como un atentado terrorista. La distribuidora Cedenar, operadora encargada del servicio en la región, detalló que los fallos en los circuitos comenzaron hacia las 6:30 p. m. del martes, fecha anterior al reporte. Explicaron que dos circuitos críticos cayeron simultáneamente; estos enlaces conectaban la subestación San Bernardino, ubicada en el departamento de Cauca, con la subestación Jamondino en la ciudad de Pasto.

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XM, el operador del Sistema Interconectado Nacional, atribuyó la vulnerabilidad que permitió este suceso a la fragilidad estructural dejada por atentados previos. Aunque inicialmente señaló que la causa exacta seguía en investigación, la definición jurídica y operativa del evento fue clarificada rápidamente por la máxima autoridad del país. Esta confirmación cambió el enfoque de la respuesta gubernamental, pasando de un análisis técnico a una estrategia de seguridad nacional para proteger los activos energéticos.

Impacto Local y Medidas de Defensa

Las consecuencias del corte eléctrico se hicieron sentir en numerosos municipios clave de la región. En el departamento de Nariño, localidades como Pasto, Ipiales, Tumaco, Potosí, Aldana, Carlosama, Guachucal y Cumbal enfrentaron la interrupción del suministro. El gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, confirmó que la afectación se extendió al sur de Cauca, todo el departamento de Nariño, Putumayo, el sur del Huila y Caquetá. En ciudades como Orito, el sector comercial mantuvo sus operaciones utilizando plantas eléctricas, un recurso al que la población local ya se ha acostumbrado debido a las fallas frecuentes del servicio en la zona.

Este incidente no es un evento aislado en la historia reciente de la infraestructura eléctrica de la región. El 15 de noviembre, otro atentado derribó torres de transmisión en El Pital, ubicado en el departamento del Huila. Frente a la recurrencia de estos ataques, la Presidencia ordenó implementar de inmediato un plan especial de defensa y protección para la infraestructura eléctrica. Este protocolo busca blindar los puntos críticos del sistema ante posibles nuevas agresiones o sabotajes.

Evaluación Gubernamental y Compromiso de Estado

En respuesta a la gravedad de la situación, el presidente Abelardo de la Espriella instruyó una evaluación inmediata de los daños tras el atentado. Esta revisión fue liderada por la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, y el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora. Ambos mandatarios verificaron el estado de la infraestructura y la efectividad de las primeras medidas de contingencia. El Ministerio aseguró que avanza el plan especial de protección de la infraestructura eléctrica y de gas, coordinando esfuerzos entre el gobierno, las autoridades locales y las empresas privadas.

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La ministra Arboleda enfatizó la postura oficial del gobierno frente a estos ataques, declarando que la energía es un bien público cuya protección constituye una responsabilidad de Estado. Añadió que Colombia no se deja intimidar por estos actos de violencia, reafirmando el compromiso del país con la continuidad de los servicios esenciales. Esta declaración busca transmitir estabilidad y determinación ante la comunidad afectada y el resto del país, mientras los equipos técnicos trabajan para cerrar la brecha restante en el suministro eléctrico.