Ministerio de Salud cuestiona citaciones y cuestionario del debate sobre modelo de salud del Magisterio

El Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se mostró en desacuerdo con las citaciones hechas por el Congreso y criticó el cuestionario enviado para abordar la crisis en la atención de los docentes. Aseguró que el Ministerio de Salud no administra el Régimen Especial de los Maestros y que las preguntas formuladas en el debate debían ser respondidas por otras entidades.

El Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuestionó las citaciones hechas por el Congreso y se quejó de que no estuviera citado al debate sobre el modelo de salud del Magisterio.

Afirmó que el Ministerio de Salud no administra el Régimen Especial de los Maestros y que las preguntas formuladas en el debate debían ser respondidas por otras entidades que forman parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Jaramillo señaló que la primera citación realizada por la Comisión Sexta del Senado no incluía cuestionario y que la segunda convocatoria se formuló preguntas que no correspondían al Ministerio de Salud





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