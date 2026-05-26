El Ministerio de Salud ha respondido a la investigación disciplinaria abierta por la Procuraduría General por supuestas declaraciones del ministro en política, en las que invitaba a votar en las elecciones del próximo 31 de mayo. El Ministerio sostiene que no incurrió en ninguna de las conductas prohibidas por la ley y cuestiona que la Procuraduría considere relevante la expresión utilizada por el ministro.

El Ministerio de Salud radicó un documento oficial a la Procuraduría General en el que defiende al ministro tras la apertura de una investigación disciplinaria de presunta participación en política por declaraciones realizadas, director (e) jurídico, el Ministerio asegura que las elecciones del próximo 31 de mayo y que en ningún momento invitó a votar por algún candidato o partido en específico.

Hasta el perro y el gato tiene que salir a votar el próximo 31 de mayo o si no nos va a llevar quien nos trajo, nos va allevar el putas de promover la participación democrática y no constituye participación política indebida. El Ministerio también sostuvo que el funcionario no incurrió en ninguna de las conductas prohibidas por la ley, como promover campañas, presionar funcionarios, ofrecer beneficios electorales o favorecer partidos políticos.

El oficio cuestiona que la Procuraduría considere disciplinariamente relevante la expresión utilizada por el ministro y señala que no puede calificarse como una falta que un servidor público invite a la ciudadanía a votar. Esequio Manuel Sánchez Herrera, Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, Incorporated en Caracol Radio, ha sido la encargada de redactar el documento





CaracolRadio / 🏆 20. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ministerio De Salud Investigación Disciplinaria Declaraciones Sobre Elecciones Procuraduría General Participación Política Ley

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Médicos intensivistas asumen hasta tres empleos para sobrevivir en medio de la crisis de la saludLa mayoría de especialistas en cuidado intensivo tienen entre dos y tres trabajos, siempre con la incertidumbre de si recibirán el pago.

Read more »

El Ministerio de Hacienda registra mayor contratación de cargos en los últimos añosEl Ministerio de Hacienda fue uno de los sectores que registró mayor contratación de cargos en los últimos años, según un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad del Rosario.

Read more »

Salud mental y enfermedades crónicas disparan alertas en el sistema de salud colombianoEl país enfrenta más enfermedades crónicas mientras fallan metas de prevención y seguimiento.

Read more »

Funcionarios públicos y redes sociales: El Ministerio Público explica sus límitesEl jefe del Ministerio Público, Eljach, explicó que la participación política de funcionarios a través de redes sociales personales no es permitida, pero que la ley prohíbe determinadas acciones que rompan la neutralidad y la imparcialidad de los funcionarios públicos.

Read more »