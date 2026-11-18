El Ministerio de Salud reporta la retención de dos miembros del PIC en San Gabriel de Yapú por disidencias de Iván Mordisco. Exigen liberación segura el 17 de noviembre de 2026.

El Ministerio de Salud y Protección Social anunció oficialmente la presunta retención de dos profesionales pertenecientes a una misión médica en el departamento del Vaupés. Los hechos ocurrieron en el sector de San Gabriel de Yapú, localizado en el municipio de Mitú, capital de esta región colombiana. La cartera sanitaria expresó su profundo rechazo ante estos sucesos que afectan a integrantes del Plan de Intervenciones Colectivas.

Detalles de la retención sanitaria en zona remota

Según los informes preliminares suministrados por la Secretaría de Salud del Vaupés, los miembros del personal sanitario fueron objeto de retención por un presunto grupo armado ilegal. Esta acción ocurrió mientras los trabajadores desarrollaban actividades extramurales centradas en educación, promoción y mantenimiento de la salud. Estas labores tenían como objetivo principal el bienestar de las comunidades locales en una zona de difícil acceso.

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La ubicación precisa de los incidentes es el sector de San Gabriel de Yapú. Aunque administrativamente forma parte de Mitú, esta área se caracteriza por ser una zona de acceso remoto. El transporte terrestre es limitado y el viaje en lancha puede prolongarse durante varios días. Para llegar más rápidamente, el único medio viable es el transporte aéreo en avioneta, lo que complica las operaciones de rescate o intervención rápida.

Conexión con disidencias y advertencias de seguridad

Existen alertas tempranas publicadas por la Defensoría del Pueblo que señalan la presencia del Nuevo Estado Mayor Central en el departamento. Este grupo está formado por disidencias comandadas por el líder conocido como Iván Mordisco. Esta información contextual es crucial para entender el entorno de inseguridad en el que operan los misioneros médicos y explica la gravedad de la situación reportada por las autoridades.

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Ante este contexto de violencia estructurada, el Ministerio de Salud hizo un llamado urgente a respetar la vida y la integridad física de los retenidos. La cartera enfatizó que el personal sanitario cumple una labor esencialmente humanitaria. Su función se orienta a proteger la salud, aliviar el sufrimiento y garantizar la atención en territorios con dificultades severas para acceder a servicios médicos.

Estado de los retenidos y comunicación cortada

Hasta la fecha de este 17 de noviembre de 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social no ha logrado establecer comunicación directa con los dos profesionales retenidos. Aunque información recibida previamente a través de terceros indicaba que los médicos se encontraban en buenas condiciones de salud, esta fuente no ha podido ser verificada oficialmente. Tampoco se ha podido confirmar su ubicación exacta ni sus actuales condiciones de seguridad.

La falta de contacto directo ha generado una incertidumbre significativa sobre el estado real de los afectados. Las autoridades reconocen la imposibilidad de asegurar el paradero de los médicos hasta que se establezcan canales de diálogo seguros. Esta situación ha obligado a la cartera sanitaria a mantener una postura de cautela extrema en todas sus declaraciones y gestiones posteriores.

Exigencias de liberación y gestión institucional

El Ministerio reiteró que ningún integrante del personal sanitario debe ser objeto de amenazas, intimidaciones, retenciones o agresiones. La institución exigió a quienes estuvieran involucrados en estos hechos permitir el retorno seguro de los dos miembros del grupo médico. Este retorno debe realizarse sin condicionamientos ni acciones que pongan en peligro su bienestar psicológico o físico.

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Se ha solicitado a las autoridades e instancias competentes, en articulación con el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres, adelantar gestiones para verificar la situación. El objetivo es contribuir a que el caso se resuelva bajo criterios de confidencialidad, prudencia y protección. Estas medidas buscan evitar incrementar los riesgos para el personal involucrado y garantizar su libertad inmediata.

Identidad reservada y solidaridad institucional

Por razones de seguridad y protección, es probable que no se revelen los nombres de las personas retenidas en el corto plazo. El Ministerio de Salud y Protección Social expresó su solidaridad con los profesionales afectados, sus familias y sus compañeros de trabajo. También extendió su apoyo a toda la comunidad del Vaupés ante esta agresión a la labor humanitaria.