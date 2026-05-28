Ministerio de Salud desmiente a Acemi: la crisis no es por falta de recursos sino por irregularidades

El Ministerio de Salud colombiano rechazó las declaraciones de la presidenta de Acemi sobre una supuesta falta de fondos, afirmando que el problema radica en malas prácticas administrativas y financieras de algunas EPS.

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia emitió un comunicado oficial desmintiendo las afirmaciones de Ana María Vesga, presidenta de la Asociación de Empresas de Medicina Integral ( Acemi ), quien había señalado una falta de recursos como causa de la crisis del sistema de salud.

La cartera estatal aseguró que la problemática no radica en una insuficiencia de fondos, sino en presuntas irregularidades y deficiencias en la administración de los dineros públicos por parte de algunas EPS. El pronunciamiento surge luego de que el gremio insistiera en la urgencia de incrementar los presupuestos estatales para el sector.

Sin embargo, el Ministerio sostuvo que existen investigaciones y hallazgos en firme de los organismos de control que evidencian prácticas financieras irregulares dentro de las aseguradoras. La entidad recordó que varias EPS afiliadas a Acemi fueron sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio tras comprobarse su responsabilidad en acuerdos anticompetitivos para manipular la información reportada a las autoridades regulatorias y restringir criterios de cobertura.

Además, el Ministerio citó expedientes de la Fiscalía General de la Nación contra exdirectivos de una de las EPS más grandes del país por presunto fraude financiero, incluyendo alteración de estados contables para evitar intervenciones administrativas. Asimismo, hizo referencia a informes de la Contraloría General de la República que advierten sobre posibles irregularidades por billones de pesos en el flujo de caja del sistema, como pagos injustificados, ocultamiento de pasivos y desviación de recursos destinados a la atención médica.

En defensa de la política económica del Ejecutivo, el Ministerio detalló que entre 2022 y 2026 el presupuesto general del sector salud registró un incremento del 51,4 %, equivalente a más de 25 billones de pesos adicionales a precios constantes. La Unidad de Pago por Capitación creció un 28 % en términos reales durante el mismo periodo, inyectando 21 billones de pesos extra para financiar el aseguramiento. La entidad enfatizó que estos aumentos superan históricamente los ajustes de administraciones anteriores.

Frente a las propuestas de Acemi, el Gobierno rechazó iniciativas que buscan reducir el giro directo a prestadores, incrementar copagos y cuotas moderadoras, fortalecer la integración vertical y limitar el Plan de Beneficios en Salud, al considerar que pueden afectar el derecho a la salud. El Ministerio insistió en que el debate debe centrarse en la transparencia y eficiencia del gasto, y exhortó a las EPS a explicar el aumento de sus carteras morosas y las barreras de acceso que enfrentan los usuarios





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