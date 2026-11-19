El Ministerio de Salud reconoce que no tiene guía clínica para diagnosticar y tratar la ludopatía en Colombia, según una respuesta obtenida por Caracol Radio.

El Ministerio de Salud de Colombia reconoció que no cuenta con una Guía de Práctica Clínica específica para diagnosticar y tratar la ludopatía, el nombre médico de la adicción al juego y las apuestas. La información fue revelada por Caracol Radio a partir de una respuesta oficial de la cartera, radicada con el número 2026212304117351 y obtenida mediante un derecho de petición.

Según el documento, que la emisora citó en su página 4, la entidad admite que los médicos no tienen una referencia técnica propia para identificar y atender este cuadro clínico. La cartera de Salud, sin embargo, sostiene que las personas con esta adicción pueden acudir a los servicios de salud mental del sistema de salud.

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Cuántas personas fueron atendidas por juego patológico

Las atenciones con diagnóstico principal de juego patológico aumentaron entre los jóvenes de 18 a 25 años, que pasaron de 90 casos en 2022 a 296 en 2025. Los datos provienen de un anexo en Excel enviado por el Ministerio de Salud, con registros RIPS, que Caracol Radio utilizó para construir sus gráficas.

El anexo organiza las personas atendidas por año y por edad, lo que permite comparar la evolución del diagnóstico en el tiempo. Sin embargo, el registro recoge únicamente lo que se reporta en el sistema de salud, por lo que no refleja necesariamente la totalidad de quienes padecen esta adicción en el país.

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Qué respondió el Ministerio sobre la guía clínica

El Ministerio de Salud no tiene una guía específica para la ludopatía y, al ser consultado como referencia, remitió la Resolución 2100 de 2025. Se trata de una política sobre consumo de drogas, y el texto recibido por la emisora no precisa con claridad su alcance para el juego patológico.

La respuesta oficial reconoce así una brecha entre la atención que existe en los servicios y las herramientas técnicas con las que cuentan los profesionales de la salud. Para los pacientes, esto significa que el diagnóstico y el tratamiento dependen de criterios generales de salud mental y no de una ruta clínica diseñada para el juego patológico.

Recursos, datos pendientes y consultas a Hacienda y la DIAN

El Ministerio de Salud no confirmó cuánto dinero se destina a prevenir y tratar la ludopatía, porque indicó que no es la dependencia encargada de manejar esas cifras. Tampoco aclaró si existe un programa específico para atender esta adicción.

La cartera mencionó la ley y la política de salud mental, así como las campañas de juego responsable de Coljuegos. Además, precisó que su registro de atenciones no permite saber cuántos intentos de suicidio y suicidios están asociados a deudas o a la adicción al juego.

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Ante la falta de respuesta sobre los recursos, Caracol Radio trasladó la pregunta sobre cuánto dinero de los juegos de azar se usa para atender esta adicción mediante oficios dirigidos a la DIAN y al Ministerio de Hacienda. Hasta el momento de esta publicación, el texto disponible no incluye respuestas de esas entidades.