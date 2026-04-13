Ministerio de Trabajo Revela Hallazgos Impactantes en el Caso Caracol Televisión: Acoso Sexual y Deficiencias en la Gestión de Denuncias

El Ministerio de Trabajo divulga los resultados de sus inspecciones en Caracol Televisión, confirmando presuntas conductas de acoso sexual laboral, subregistro de denuncias y deficiencias en la gestión interna. El colectivo 'No Al Pacto De Silencio' celebra la salida de Vargas y Orrego y exige transparencia en el manejo de las denuncias.

El escándalo en Caracol Televisión continúa escalando, con el Ministerio de Trabajo revelando los primeros resultados de sus inspecciones tras las denuncias de acoso sexual y laboral que llevaron a la salida de Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego. Las inspecciones evidenciaron una 'presunta existencia de conductas reiteradas de acoso sexual laboral', señalando que estas no se limitan a incidentes aislados. También se detectó un 'subregistro de denuncias', atribuido al temor a represalias y la desconfianza en los canales institucionales.

La investigación del Ministerio de Trabajo también puso de manifiesto la 'falta de investigaciones disciplinarias estructuradas', a pesar de las denuncias conocidas por el empleador, y 'deficiencias en la trazabilidad y gestión de quejas', lo que compromete la eficacia de los mecanismos internos del canal para abordar estas problemáticas. Este panorama revela una situación preocupante en la que las víctimas no se sienten seguras para denunciar y en la que las quejas presentadas no reciben el seguimiento adecuado, perpetuando un ambiente laboral que favorece el acoso y la impunidad.

Simultáneamente, el colectivo 'No Al Pacto De Silencio' emitió un comunicado celebrando la decisión de Caracol Televisión de finalizar la relación laboral con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas. El colectivo también valoró positivamente la puesta en marcha de una investigación independiente, liderada por la reconocida abogada Catalina Botero Marino. El comunicado, firmado por 82 mujeres periodistas, enfatizó la importancia de que la política de prevención y atención del acoso sexual garantice la protección de las víctimas.

Se solicitó al canal brindar información clara sobre los antecedentes de los casos y sobre el manejo institucional de las denuncias de violencia basada en género. El colectivo exigió transparencia y claridad, solicitando información detallada sobre el tipo de apoyo legal y psicológico que están recibiendo las denunciantes. Además, plantearon preguntas cruciales sobre las acciones tomadas por el canal para proteger a las mujeres que presentaron denuncias, buscando evitar la revictimización y garantizar un entorno seguro para las víctimas.

El comunicado también inquirió sobre la existencia de nuevas denuncias por acoso sexual contra otros periodistas, después de que se hicieran públicas las acusaciones contra Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas. Finalmente, el documento destaca la intención de que este caso sirva como un precedente positivo para toda la industria mediática.

Se enfatiza la importancia de la transparencia, el acceso a la información y el reconocimiento de los silencios en el manejo de la información, argumentando que estos son elementos indispensables para que los procesos de rendición de cuentas se gestionen de manera efectiva y oportuna. La esperanza del colectivo es que este escándalo marque un punto de inflexión, impulsando cambios significativos en la cultura laboral de los medios de comunicación y promoviendo un ambiente más seguro y respetuoso para todos los trabajadores. El caso de Caracol Televisión ha expuesto graves fallas en la gestión de las denuncias y en la protección de las víctimas, pero también ha generado una oportunidad para la reflexión y la transformación.





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