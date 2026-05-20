Ministerio de Transporte ordena tumbar más de 5.8 millones de fotomultas por irregularidades en Barrancabermeja y otras ciudades

El Ministerio de Transporte ordenó tumbar más de 5,8 millones de fotomultas en Barrancabermeja y otras ciudades por posibles irregularidades en los sistemas tecnológicos de detección. Según el senador Gustavo Moreno, las cámaras en Barrancabermeja habrían operado sin contar con las autorizaciones requeridas, lo que pone en duda la legalidad de miles de comparendos impuestos a conductores.

Barrancabermeja Gustavo Moreno"Hoy queda demostrado que nuestros debates y denuncias tenían fundamento", afirmó el congresista , luego de que el Ministerio de Transport e ordenara tumbar más de 5,8 millones de fotomultas en distintas ciudades del país por posibles irregularidades en los sistemas tecnológicos de detección.

Según explicó el senador, en Barrancabermeja las cámaras habrían operado sin contar con las autorizaciones requeridas, situación que pondría en duda la legalidad de miles de comparendos impuestos a conductores. El Ministerio de Transporte ordena tumbar más de 5.8 millones de fotomultas por posibles irregularidades en el funcionamiento de estas cámaras en distintas ciudades del país.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que la actuación del Gobierno marca un precedente histórico en defensa de los derechos de los ciudadanos y del debido proceso. Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencia





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