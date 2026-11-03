Ministerio de Transporte recibe propuestas hasta el 4 de noviembre para reforma del Código Nacional de Tránsito

El Ministerio de Transporte cierra la recepción de propuestas para reformar el Código Nacional de Tránsito el 4 de noviembre. Incluye la polémica licencia por puntos para reducir la siniestralidad vial en Colombia.

El Ministerio de Transporte está finalizando el proceso de recopilación de aportes ciudadanos y técnicos para la reforma del Código Nacional de Tránsito. Esta ventana de participación abierta finaliza de manera oficial el próximo 4 de noviembre, marcando el cierre del primer ciclo de consulta antes de que el gobierno presente el proyecto definitivo ante el Congreso de la República. La iniciativa busca modernizar las normativas vigentes y responder a la urgente necesidad de mejorar la seguridad en las vías públicas del país.

Ciudadanos y gremios aportan a la reforma del Código

Durante este periodo de recepción, el Ministerio de Transporte ha recogido propuestas provenientes de una amplia variedad de actores sociales. Entre los participantes destacan los ciudadanos en general, representantes de gremios empresariales y logísticos, autoridades de nivel territorial, expertos provenientes de la academia y diversas organizaciones de la sociedad civil. Este último encuentro regional para recibir dichos aportes se llevará a cabo el día de hoy en la ciudad de Medellín, consolidando el esfuerzo descentralizado por mejorar la legislación de tránsito.

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Elsa Noguera impulsa la licencia de conducción por puntos

Una de las modificaciones centrales que el Ministerio de Transporte ha anunciado oficialmente es la implementación de la licencia de conducir por puntos. La ministra de Transporte, Elsa Noguera, ha sido la vocera principal de esta estrategia, explicando que el objetivo es cambiar el paradigma actual donde infracciones graves como el exceso de velocidad, la conducción bajo efectos del licor y otras conductas que ponen en peligro la vida no siempre tenían consecuencias inmediatas y proporcionales si no resultaban en accidentes mortales.

La nueva propuesta establece que cada conductor o conductora comenzará con un puntaje intacto. Sin embargo, este saldo se verá reducido cada vez que la persona reciba una multa por infracciones de tránsito en las vías. El mecanismo es progresivo: si un conductor agota por completo su puntaje disponible, enfrentará la suspensión o pérdida definitiva de su licencia de conducir, una sanción que busca disuadir la reincidencia en conductas de alto riesgo.

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La urgencia de reducir las 8000 muertes viales anuales

La justificación técnica detrás de esta reforma se basa en datos alarmantes proporcionados por el propio Ministerio de Transporte. Las cifras indican que más de 8.000 personas fallecen anualmente en las vías de Colombia, lo que equivale estadísticamente a una muerte cada 24 horas. El gobierno considera que el sistema actual es insuficiente para frenar esta tasa de siniestralidad y que la licencia por puntos, combinada con otros factores, es una herramienta necesaria para salvar vidas.

Para equilibrar la rigidez de la sanción, el proyecto también contempla mecanismos de rehabilitación. Se brindará la posibilidad de recuperar puntos perdidos mediante la participación en procesos de formación y educación vial. Esta opción permite a los conductores corregir su comportamiento y restaurar su capacidad legal para conducir, siempre que demuestren un cambio real en su estilo de manejo y cumplimiento de las normas.

El proyecto intenta superar el rechazo histórico del Congreso

La implementación de este modelo no es nueva en el debate político colombiano, lo que representa un desafío significativo para su aprobación futura. Un proyecto similar intentó desarrollarse a mediados del año en curso, pero finalmente no logró ser aprobado en el Congreso de la República. Específicamente, la iniciativa logró pasar por el Senado, sin embargo, fue rechazada en la Cámara de Representantes, lo que evidenció la polarización y las dificultades legislativas que enfrenta esta temática.

Con la fecha límite del 4 de noviembre ya inminente, el Ministerio de Transporte ahora procederá a sintetizar todas las propuestas recibidas de ciudadanos, gremios y expertos. El siguiente paso crítico será redactar el texto final que será presentado ante el Congreso de la República para iniciar el correspondiente debate legislativo. El éxito de esta nueva ronda dependerá de cómo se integren los aportes técnicos y sociales para construir un consenso que supere el fracaso de la iniciativa anterior.