El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, bajo la gestión de Mauricio Gómez Amín, presenta opciones de viaje en Barranquilla hasta el 22 de noviembre para atraer turistas post-Copa Sudamericana.

Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, el Gran Malecón de Barranquilla se convierte en el epicentro de una estrategia de promoción turística nacional. Durante estos tres días, visitantes y turistas pueden explorar la oferta de destinos en Colombia y planificar sus viajes para el cierre de año. La actividad busca capitalizar la afluencia de público generada por la final de la Copa Sudamericana.

El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ejecuta esta iniciativa a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El ministro Mauricio Gómez Amín dirige la campaña con el respaldo financiero y operativo del Fondo Nacional de Turismo (Fontur). Este evento sirve como un puente directo entre los visitantes internacionales y las agencias de viajes locales.

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Estrategia de retención de visitantes

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo busca extender la estadía de quienes llegan a Barranquilla por el evento deportivo. La institución ofrece la oportunidad de conversar con operadores turísticos y descubrir nuevas rutas dentro del país. El ministro Mauricio Gómez Amín enfatiza que cada interacción en el stand es una oportunidad para fortalecer la economía regional.

La propuesta incluye experiencias inmersivas que van más allá de la planificación tradicional de viajes. Los asistentes podrán contactar directamente con representantes de diversas regiones para obtener recomendaciones personalizadas. Esta interacción directa facilita la toma de decisiones informadas sobre los próximos destinos vacacionales.

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Pabellón de fiestas y festivales nacionales

Uno de los espacios destacados en el Gran Malecón estará dedicado exclusivamente a las fiestas y festivales de Colombia. Esta sección presenta una agenda cultural que incluye el Aguinaldo Boyacense de Tunja y la Feria de Cali. También se exhibe el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto junto con la Feria de Manizales.

La programación cultural continúa con el Festival de la Leyenda Vallenata y el Cartagena Festival de Música. El Carnaval de Barranquilla y el Festival Nacional de la Música Colombiana de Ibagué completan la oferta artística. Los visitantes también experimentarán una instalación inmersiva inspirada en la Noche de Velitas.

Seguridad turística y patrimonio

El recorrido por el stand del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo incorpora educación sobre viajes seguros. Se brindan recomendaciones para cuidar la fauna y la flora durante las expediciones turísticas. Los asistentes aprenderán a respetar el patrimonio cultural de las regiones que visiten.

La iniciativa también aborda la protección de grupos vulnerables en el contexto turístico. Se proporcionan herramientas para identificar situaciones de riesgo que puedan afectar a niñas, niños y adolescentes. El objetivo es promover un turismo responsable que beneficie tanto a los visitantes como a las familias que dependen del sector en cada región del país.