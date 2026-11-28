El Ministerio de Vivienda lanza convocatoria para 4.900 viviendas nuevas en Valle del Cauca con $1,8 billones de recurso, ampliando la oferta para familias damnificadas por el sismo.

El Ministerio de Vivienda de Colombia anunció oficialmente que la próxima semana se habilitará una convocatoria oficial para que las familias damnificadas por el terremoto puedan acceder a viviendas nuevas dentro del proceso de reconstrucción nacional. Esta iniciativa permite postularse a programas habitacionales respaldados por una bolsa de recursos financieros por valor de 1,8 billones de pesos.

Disponibilidad de 4.900 viviendas construidas

La oferta inicial cuenta con más de 4.900 viviendas nuevas que ya se encuentran completamente terminadas y listas para su asignación inmediata. El acuerdo estratégico entre el Ministerio de Vivienda y el Fondo Mi Vivienda para la Reconstrucción tiene como objetivo principal ampliar las opciones habitacionales disponibles para las personas afectadas por la emergencia sísmica reciente.

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El ministro Jaime Andrés Beltrán detalló que la apertura de la convocatoria se realizará exclusivamente a través de las plataformas digitales oficiales del ministerio. En esta primera etapa operativa, las empresas constructoras podrán presentar los inmuebles que tengan disponibles para que las entidades participantes evalúen su adquisición.

Beltrán explicó que en los próximos días se activará el mecanismo para que las empresas pongan sus edificaciones terminadas a disposición de los gestores. La concurrencia entre el Fondo Mi Vivienda, el Ministerio de Vivienda, las gobernaciones y las alcaldías permitirá acceder a estas 4.900 unidades habitacionales ya construidas para asegurar su distribución a los damnificados.

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Ampliación del programa en Valle del Cauca

La gobernadora Dilian Francisca Toro informó que el departamento del Valle del Cauca proyecta aumentar significativamente el número de soluciones habitacionales para las familias afectadas. La meta departamental se elevará drásticamente de 2.200 viviendas a un total de 4.000 casas nuevas, utilizando un esquema de financiación compartida con el Gobierno Nacional.

Toro señaló que en el departamento existen aproximadamente 13.600 personas que requieren una vivienda nueva debido a que sus hogares colapsaron o presentan condiciones que impiden su recuperación inmediata. El incremento de la meta se justifica porque el Gobierno Nacional aporta la mitad de los recursos y la gobernación aporta la otra mitad, multiplicando así el número de viviendas entregables.

La mandataria enfatizó que esta estrategia financiera permite cubrir una parte importante de la demanda urgente. Es importante destacar que en el Valle del Cauca hay alrededor de trece mil seiscientas personas que necesitan vivienda nueva, ya que sus antiguas residencias quedaron intransitables o requieren demoliciones completas.

Mejoramiento de viviendas y siguientes pasos

La propuesta de reconstrucción no se limita exclusivamente a la compra de inmuebles terminados, sino que también incluye alternativas para acceder a vivienda rural y ejecutar mejoramientos en las casas que puedan recuperarse parcialmente. Esta estrategia contempla la participación conjunta de recursos nacionales y territoriales para abordar diferentes tipos de daños estructurales.

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En materia de mejoramiento habitacional, el departamento del Valle del Cauca reporta la ejecución exitosa de 9.200 intervenciones recientes. Esta línea de trabajo continuará dentro de la estrategia conjunta articulada con el Ministerio de Vivienda y el Fondo Mi Vivienda para la Reconstrucción.

El Ministerio de Vivienda confirmó que la convocatoria oficial se realizará a través de las plataformas digitales del ministerio, asegurando transparencia en el proceso. La meta es que la vivienda se convierta en una oportunidad real y accesible para las personas que fueron damnificadas por el desastre natural, garantizando su reintegración social y habitacional.