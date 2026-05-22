Ministerio del Interior: Denuncia de ataque contra sede de campaña de Paloma Valencia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha emitido un comunicado a través del cual ha denunciado el ataque sufrido por la candidata Paloma Valencia durante las actividades de campaña. La medida vandálica se produjo en la sede de campaña del Centro Democrático Y V región y ha estado acompañada de la realización de grafitis ofensivas por parte de los violentos que han actuado en la zona.

El ministro del Interior, Armando Benedetti , se pronunció este jueves 21 de mayo sobre el ataque a la sede de campaña de la candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia .

A través de un comunicado de prensa, ubicada en la calle 53 con carrera séptima, centro-norte de Bogotá, en la localidad de Chapinero. Realizaron grafitis con mensajes ofensivos en las paredes del edificio y empezaron a romper los vidrios de la puerta de ingreso al lugar. Encapuchados vandalizaron la sede de campaña de la candidata Paloma Valencia y dañaron otras fachadas de edificios ubicados en la Carrera Séptima.

Desde la fórmula Paloma-Oviedo hacen un llamado a que las autoridades investiguen lo ocurrido para identificar a los responsables, haciendo referencia a la peligrosa escalada de odio político en Antioquia





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