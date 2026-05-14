Ministerio del Interior rechaza participación del Gobierno en política y denuncia presiones en territorios

La discusión sobre la presunta participación del Gobierno en política y las presiones en los territorios para votar por un candidato presidencial escaló durante la reunión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. El ministro del Interior rechazó los señalamientos y denunció presiones en los territorios.

A pocos días de la primera vuelta del 31 de mayo, las denuncias por garantías electorales, la seguridad de las campañas y el impacto de la desinformación en el proceso democrático han tomado fuerza.

La discusión volvió a escalar este miércoles durante la reunión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, realizada en Manizales. Allí, el ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó los señalamientos sobre presunta participación del Gobierno en política, pues aseguró que el Ejecutivo ‘no está haciendo campaña’.

Además, el funcionario negó que desde el Gobierno se estén destinando recursos oficiales o promoviendo presiones sobre funcionarios públicos para favorecer aspiraciones presidenciales. Las declaraciones coincidieron con una nueva controversia alrededor de la participación de servidores públicos en política. La Procuraduría suspendió provisionalmente a la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, después de que expresara públicamente su respaldo al candidato Iván Cepeda durante una entrevista.

El episodio alimentó las críticas que desde hace varias semanas vienen formulando campañas y sectores políticos sobre las condiciones de transparencia y equilibrio de la contienda electoral





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