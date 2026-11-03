Ministerio del Interior redefine estructura con Edinson Tigreros y María Eugenia Carreño

El Ministerio del Interior ajusta su equipo directivo con la llegada de Edinson Tigreros como asesor principal y la confirmación de María Eugenia Carreño. Esta reconfiguración precede la asunción formal de Alejandro Ordóñez como titular de la cartera, marcando el inicio de una nueva etapa administrativa.

El Ministerio del Interior de Colombia ha iniciado un proceso intensivo de reestructuración de su equipo directivo, anticipando la llegada formal de Alejandro Ordóñez al frente de la cartera. Este movimiento organizativo busca consolidar una nueva estructura de mando que opere de manera eficiente desde los primeros días de la administración. La reconfiguración incluye cambios significativos en niveles de asesoría y viceministerios clave para el funcionamiento del gobierno.

El movimiento más reciente y visible es el nombramiento de Edinson Tigreros Herrera, quien actualmente se desempeña como viceministro de Deporte. Tigreros pasará a ocupar un cargo de alto nivel como asesor dentro del Ministerio del Interior. Esta transición se formalizó mediante la publicación de su hoja de vida en el portal de aspirantes de la Presidencia el 3 de noviembre, donde se especifica que asumirá el cargo de asesor en grado 18.

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Fuentes cercanas a la decisión han confirmado que Tigreros ocupará el puesto de asesor más jerárquico dentro del despacho ministerial. Su perfil destaca por una sólida formación académica, siendo ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional con especializaciones en educación y derecho al medio ambiente, además de dos maestrías en gestión pública y educación ambiental. Esta preparación académica se suma a una vasta experiencia en la administración pública regional.

La trayectoria profesional de Tigreros ha estado estrechamente vinculada a la Gobernación del Valle del Cauca durante las administraciones de la gobernadora Dilian Francisca Toro. Entre 2016 y 2019, durante el primer periodo de Toro, ocupó diversos cargos de confianza como director administrativo financiero y secretario de despacho. Tras un breve periodo de inactividad pública, regresó a la función administrativa con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca bajo la gestión de Clara Luz Roldán entre 2020 y 2023.

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Con el retorno de Dilian Francisca Toro a la Gobernación el 1 de enero de 2024, Tigreros reinició su carrera pública como asesor de despacho. Sus últimas posiciones incluyeron ser jefe de oficina hasta el 4 de agosto de 2026, poco antes de asumir su role actual en el viceministerio de Deporte. Anteriormente, también sirvió en la Alcaldía de Guacarí, municipio natal de la gobernadora, donde fue secretario de Planeación y director administrativo entre 2012 y 2015.

Confianza política y vínculos estratégicos

En los círculos políticos se discute la cercanía de Tigreros con el estratega Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol y figura clave en campañas electorales. Suárez ha sido un asesor recurrente de Dilian Francisca Toro y también participó en la estrategia de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en 2018. Esta red de contactos sugiere que el nombramiento responde a lealtades políticas profundas establecidas durante años en el sector regional y nacional.

La conexión entre Tigreros y Suárez se fortalece por su asociación profesional con la gobernadora del Valle del Cauca. Además, existen señalamientos públicos sobre el rol de Suárez en conflictos políticos previos, como la salida del exministro Rodrigo Lara de su cartera. Estos vínculos indican que la reconfiguración del Ministerio del Interior no es solo técnica, sino también una consolidación de alianzas estratégicas previas.

Incorporación de María Eugenia Carreño y Carlos Chavarro

Paralelamente a la llegada de Tigreros, se confirma la entrada de María Eugenia Carreño al viceministerio de Diálogo Social. Carreño es una figura de confianza directa de Alejandro Ordóñez, con quien compartió funciones en la Procuraduría durante su mandato como procurador general. Fue procuradora delegada para asuntos electorales y supervisó proyectos de gran envergadura como la Ruta del Sol.

La trayectoria de Carreño ha generado debate debido a decisiones controversiales durante su tiempo en la Fiscalía. Entre ellas, se destaca la acusación de alterar un documento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para excluir la píldora del día después del Plan Obligatorio de Salud. También fue responsable de inhabilitaciones políticas de altos funcionarios, como el exalcalde de Medellín Alonso Salazar y el exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía.

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Las decisiones de Carreño contra Salazar y Abadía fueron posteriormente revertidas por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia respectivamente. Abadía fue absuelto de las inhabilitaciones pero condenado en 2024 por otros delitos financieros. A pesar de la crítica pública, la decisión de Ordóñez de traerla a su equipo refleja una apuesta por lealtad institucional y experiencia en materia de ordenamiento legal y electoral.

También se anticipa la llegada de Carlos Ramiro Chávarro al Viceministerio General. Chávarro es abogado y está emparentado con el senador Alfredo Deluque, uno de los congresistas más cercanos al gobierno actual. Esta designación completa el trío de figuras que redefinirán la dinámica interna del Ministerio del Interior.

Impacto inmediato y próximos pasos institucionales

Estos nombramientos se producen en un momento crítico donde el Ministerio debe estabilizarse antes de la toma de posesión formal de Alejandro Ordóñez. Se espera que Ordóñez asuma sus funciones definitivas esta semana o a más tardar la próxima, consolidando un equipo que ha trabajado en estrecha colaboración durante años. La reestructuración busca asegurar una continuidad operativa y una alineación ideológica clara desde el inicio del mandato.

La combinación de Tigreros, Carreño y Chávarro representa una fusión de experiencia técnica regional, lealtad institucional central y conexión legislativa. Este equipo enfrenta el desafío de gestionar las relaciones con el Congreso y la opinión pública mientras implementa la agenda del nuevo gobierno. La claridad en los roles, desde la asesoría de alto nivel hasta la viceministeria, es crucial para la eficacia administrativa inmediata.