El Ministerio del Trabajo y el Icetex lanzan la convocatoria Prácticas para la Vida 2027-1. Estudiantes reciben salario mínimo para prácticas en Secretarías de Educación.

El Ministerio del Trabajo, junto con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en cuenta propia ( Icetex), ha dado oficialmente inicio a la convocatoria del programa Prácticas para la Vida 2027-1. Esta iniciativa busca reducir las barreras de acceso al primer empleo y facilitar la transición académica de los estudiantes colombianos hacia el mundo laboral. El programa está dirigido específicamente a estudiantes de carreras profesionales, técnicas y tecnológicas que requieran cumplir una práctica o pasantía como requisito para obtener su título académico.

Apoyo Económico y Destinatarios del Programa

Uno de los incentivos más significativos de esta iniciativa es el respaldo financiero que recibirán los jóvenes seleccionados. Durante el desarrollo de sus prácticas, los participantes obtendrán un auxilio mensual de sostenimiento equivalente a un salario mínimo legal vigente, además de un auxilio de transporte. Este soporte económico tiene como objetivo aliviar los gastos que enfrentan los estudiantes durante su etapa de formación, permitiendo que completen sus requisitos académicos mientras adquieren experiencia práctica en un entorno laboral real.

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La iniciativa está abierta a estudiantes de instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. La meta es proporcionar herramientas concretas que eliminen la falta de experiencia como un obstáculo para el futuro profesional. Al garantizar este apoyo financiero, el Gobierno Nacional espera que más jóvenes puedan acceder a estas oportunidades sin que las restricciones económicas limiten su desarrollo profesional. Cada plaza habilitada representa una nueva vía de inserción laboral para la juventud del país.

Roles de las Secretarías de Educación Territoriales

Los estudiantes seleccionados tendrán la oportunidad de realizar sus prácticas laborales en las Secretarías de Educación de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) distribuidas por todo el territorio nacional. Para que estas oportunidades sean una realidad, el programa contempla inicialmente la participación activa de las Secretarías de Educación, quienes deben postular las plazas disponibles. Estas entidades están obligadas a cumplir con el riguroso proceso de inscripción y revisión documental establecido en la convocatoria oficial para habilitar los espacios.

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La iniciativa busca acercar el talento joven a las entidades públicas de manera directa. Se generan así espacios específicos para que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación académica en situaciones reales. Al integrar a los jóvenes en estas estructuras, se fortalece la articulación entre las instituciones de educación superior y las entidades públicas. Este mecanismo permite que la teoría aprendida en las aulas se traduzca en habilidades prácticas valoradas en el sector público.

Posicionamiento Oficial y Cronograma de Ejecución

Al anunciar el programa, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, resaltó la importancia crítica de ofrecer alternativas viables para que la falta de experiencia no limite las posibilidades laborales de los jóvenes. La funcionaria señaló que desde el Gobierno de la Patria Milagro se están abriendo las puertas del sector público al talento joven. Brindaron respaldo económico y oportunidades reales de crecimiento profesional como parte de su estrategia central. Invitaron explícitamente a las entidades territoriales a sumarse, enfatizando que cada plaza es una oportunidad vital.

El cronograma del proceso establece varias etapas clave para la habilitación de plazas y la selección de interesados. La primera etapa, dirigida a las Secretarías de Educación, inicia con la inscripción del 25 de noviembre al 16 de diciembre de 2026. Posteriormente, se abrirá el periodo de revisión documental entre el 25 de noviembre y el 18 de diciembre de 2026. Los participantes tendrán hasta el 22 de diciembre de 2026 como plazo límite para subsanar cualquier documentación pendiente.

El proceso de verificación de requisitos se llevará a cabo del 25 al 28 de diciembre de 2026. El 29 de diciembre de 2026 se celebrará la sesión de la Junta Administradora correspondiente. Una vez aprobados los términos, el 30 de diciembre de 2026 se publicará la lista definitiva de las plazas habilitadas. Finalmente, el 12 de abril de 2027 se comunicarán los resultados de la convocatoria directamente a los estudiantes interesados. Las Secretarías de Educación pueden postular sus plazas a través del portal oficial del Icetex, donde se encuentra toda la información del fondo.