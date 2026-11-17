Cuentas oficiales del Ministerio del Interior, Hacienda y Defensa publican contenido partidista. Expertos analizan la personalización política en Colombia.

La utilización de cuentas institucionales del Gobierno nacional de Colombia para lanzar críticas contra la oposición y ataques hacia el mandato anterior ha generado un fuerte debate público en las redes sociales. Numerosos usuarios han cuestionado estas acciones, señalando que los canales oficiales del Estado están siendo desviados de su propósito comunicativo institucional para convertirse en herramientas de confrontación política. Este uso controversial se ha intensificado durante los primeros cien días de gestión del actual ejecutivo.

El Ministerio Del Interior y la disputa con Iván Cepeda

El titular del Ministerio del Interior, Alejandro Ordóñez, ha sido el protagonista principal de estos intercambios, utilizando la cuenta oficial de su cartera en la plataforma X para dirigir mensajes cargados de tono político. Ordóñez reaccionó con dureza ante la solicitud de un juez de Antioquia, quien pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara investigar al presidente Gustavo Petro por sus expresiones consideradas despectivas contra alias Primo Gay, un criminal capturado recientemente.

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El comunicado emitido por Ordóñez calificó la situación como absurda y el mundo al revés, argumentando que Primo Gay es un asesino vinculado a las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. El ministro afirmó en sus redes que quien viola la ley es quien le cumple al país, defendiendo así las acciones del Ejecutivo. Anteriormente, la misma cuenta oficial del Ministerio había publicado fotografías del senador Iván Cepeda junto a miembros de las extintas FARC durante los diálogos de paz de 2016, en respuesta a las críticas del senador sobre la gestión del Fondo Milagro.

Campañas de Hacienda y Defensa contra el Gobierno anterior

El fenómeno no se limita a la cartera del Interior. El Ministerio de Hacienda, junto con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), ha publicado mensajes que atribuyen crímenes y corrupción al gobierno de Gustavo Petro. Un comunicado publicado por Hacienda afirmaba que el gobierno anterior dejó al país al borde del colapso fiscal y que el presidente saliente, Abelardo de la Espriella, derrotó a un gobierno corrupto que saqueó el erario público. Aunque la Dian borró inicialmente un trino con este contenido, otros mensajes persistieron.

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En el ámbito de los subsidios sociales, la Dian mantuvo un mensaje sobre el programa Colombia Mayor, donde se critica directamente la administración anterior por haber desfinanciado el programa. En ese post, se resalta que se gestionaron 639.643 millones de pesos y se garantizó el pago del séptimo ciclo a más de 2,7 millones de adultos mayores. Por su parte, el Ministerio de Defensa también participó en esta narrativa, publicando un tuit que afirmaba haber recibido un país golpeado por el narcoterrorismo donde se privilegiaba al delincuente.

Un patrón histórico de personalización política

Estas prácticas no son exclusivas del actual gobierno ni surgieron con la llegada de Abelardo de la Espriella al poder. Durante la administración de Gustavo Petro, también se registraron polémicas significativas sobre el uso indebido de cuentas oficiales. Por ejemplo, la cuenta del Servicio Geológico Colombiano participó en debates sobre la supuesta ocultación de facturas en la Nueva EPS, una medida percibida como defensa de la reforma de salud propuesta por Petro. Además, el Ministerio de Educación, bajo la dirección de Daniel Rojas, utilizó su plataforma para responder a José Manuel Restrepo, quien en ese momento era candidato y hoy ocupa el cargo de vicepresidente.

El análisis experto sobre la crisis institucional

Para comprender las raíces de este fenómeno, EL COLOMBIANO consultó a Néstor Julián Restrepo, doctor en Política, Comunicación y Cultura y profesor de la Universidad Eafit. Restrepo sostiene que este comportamiento refleja una falla más amplia en el diseño institucional de las democracias a nivel global, un problema que también ha sido observable en países como Estados Unidos durante la administración de Donald Trump. Según el académico, la raíz del issue es la personalización extrema de la política.

El experto explica que la democracia debe basarse en la lógica de instituciones que resuelven problemas mediante consensos, pero la actual tendencia convierte el liderazgo en una figura mesiánica que concentra todo el poder. Esta dinámica genera una ruptura en el diseño institucional, regresando simbólicamente a una época donde el Estado era el rey, en lugar de depender de corporaciones y figuras institucionales diseñadas para defender los derechos y las demandas específicas de la ciudadanía.